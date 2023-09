Jeden Tag den Wald retten

Von: Boris Naumann

Teilen

Neues Leben nach dem Borkenkäfer-Desaster: Förster Cord Brand (hier mit Hund Toni) zeigt auf eine junge Fichte, die sich selbst ausgesät hat. Der Baum ist vital und gesund. Es sind vor allem solche Bäume, denen Brand besondere Aufmerksamkeit schenkt. Sie haben beste Chancen, sich in den nächsten Jahren gut zu entwickeln. © Boris Naumann

EIN TAG MIT... Förster Cord Brand in seinem Revier

In der Serie „Ein Tag mit...“ stellen wir Berufe vor, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, Jobs, die kaum jemand kennt, und andere spannende Arbeitsfelder.

Kaufungen – Als Cord Brand das Schäleisen in die Rinde der Fichte rammt, weiß er schon, was er darunter finden wird: Fraßspuren vom Borkenkäfer. Es ist Freitag, ziemlich früh am Morgen, kalt-feuchte Luft hängt zwischen den Bäumen.

Gut 80 Jahre hat die Fichte auf dem Buckel. Stattlich und kerzengerade steht ihr Stamm direkt neben einem Forstweg nahe der Königsalm im Kaufunger Wald. Doch es sieht nicht gut aus.

„Der Baum ist nicht mehr zu retten“, sagt der Revierförster knapp. Brand sieht sich das abgehobelte Stück Rinde an. Dann holt er eine Sprühdose aus der Tasche, markiert den Baum mit orangener Farbe und gibt den Standort in sein Handy ein. Über eine Spezial-Software werden später seine Kollegen wissen, wo genau sie die Motorsäge ansetzen müssen.

Alltag für den Revierförster: Brand kann nicht mehr zählen, wie viele Bäume er in den vergangenen Jahren auf diese Weise markiert hat. Zuerst kam 2018 der Sturm Friederike, dann die Dürre. Der Klimawandel hat die Arbeit im Wald massiv verändert. „Seit fünf Jahren erleben wir hier eine Katastrophe“, sagt Brand. Die Hälfte der Fichten sei in seinem Wald inzwischen verschwunden, von den 2150 Hektar Reviergebiet sind aktuell 250 Hektar faktisch kahl. Als der Borkenkäfer wütete und Tausenden Fichten den Garaus machte, wussten Brand und seine Kollegen oft nicht, wo sie mit dem Aufräumen anfangen sollten. „Das ist, wie wenn man in einem Bach steht und versucht, das Wasser mit den Händen aufzuhalten.“

Doch ist Brand nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. Er liebt den Wald und die Försterei. In Göttingen hat der heute 55-Jährige Forstwirtschaft studiert. Dann kümmerte er sich zunächst beim RP Kassel um die Pflege von Naturschutzgebieten im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Erst 2011 wechselte er zu Hessen Forst und übernahm dort die Leitung des Forstrevieres Kaufungen.

Er wollte einfach mehr draußen sein in der Natur und dort unmittelbar eingreifen und gestalten. Bis 2018 lief das alles auch in geregelten Bahnen – bis der Klimawandel voll zuschlug.

Vieles, was für Brand in seinen ersten Berufsjahren als Förster noch selbstverständlich war, funktionierte plötzlich nicht mehr. Frust war an der Tagesordnung. Doch inzwischen zeigt sich: Die Katastrophe bietet auch die Chance, den Wald jeden Tag ein bisschen zu retten und ihn fit für die Zukunft – und das heißt vor allem klimafest – zu machen. 40 von 250 Hektar Kahlfläche haben er und seine Kollegen inzwischen wieder aufgeforstet – statt Fichten stehen dort jetzt meist Laubbäume. „Eine unfassbar mühselige Arbeit ist das“, sagt Brand. Mehr ginge auch nicht, alleine schon aus finanziellen Gründen. Alles Übrige laufe nun über natürliche Sukzession. Das heißt: Der Wald säht sich selbst neu aus.

Doch ist es damit nicht getan. Es muss laufend geschaut werden, was wo und in welcher Menge wächst. Letztlich geht es ja darum, weiterhin einen Wald zu haben, der wirtschaftlich nutzbar ist. Um das zu erreichen, müssen Brand und seine Leute genaue Kenntnis über das Terrain und die Potenziale bestimmter Areale kennen. Man könnte auch sagen: Noch nie war es so wichtig, ein guter Förster zu sein.

„Ideal ist es, einen Mischwald mit bis zu sechs oder sieben Baumarten zu entwickeln“, sagt Brand, der auch gerne mit ungewöhnlichen Arten wie Nussbäumen und Esskastanien experimentiert. Am Sensenstein hat er sogar einige Mammutbäume gepflanzt.

Viele Baumarten bedeuten auch eine hohe Risikostreuung, was mögliche Klimaausfälle angeht. „Gehen zwei Baumarten verloren, stehen vier oder fünf noch zur Verfügung“, sagt Brand. Doch ist der Weg dahin nicht einfach. Nicht selten muss Brand zum Beispiel erst einen Birkenwald 15 Jahre lang aufwachsen lassen, um dann in seinem Schatten Tannen – den eigentlichen Wirtschaftsbaum – pflanzen zu können. Auf anderen Flächen wuchern wiederum Eichen, Buchen, Birken, Ebereschen, Lärchen, Fichten, Espen und Weiden quer durcheinander.

„Hier gilt es genau hinzuschauen, welcher Baum sich wo und wie entwickelt, um dann gute und gesunde Bäume gezielt fördern zu können“, schildert Brand. Bei all dem lässt er den Naturschutz nicht außer acht, er weiß, ein ökologisch intakter Wald ist letztlich auch ein stabilerer und gesünderer Wald. Entdeckt er irgendwo in einem Baumbestand seltene Fledermäuse oder den Siebenschläfer, wird dieser Bereich nicht mehr angerührt. Auch das gehört zu seinem Gestaltungswillen.

„Der Wald ist mehr als nur Wirtschaftsfaktor“, resümiert Brand. „Er ist grüne Lunge, Klimaregulator, Wasserspeicher und wichtiger Lebensraum für Tiere und Menschen“. Und er ist froh, auch in den nächsten Jahren genau daran arbeiten zu können – als Leiter des Forstreviers Kaufungen.