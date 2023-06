Kaufunger Bestsellerautorin Carina Schnell über neue Bücher und Diversität beim Schreiben

Von: Clara Veiga Pinto

Teilen

Carina Schnell aus Kaufungen ist seit einigen Monaten Bestsellerautorin. © Carina schnell

Die Kaufunger Fantasy- und Romance-Autorin Carina Schnell hat turbulente Monate hinter sich. Im Interview spricht die 32-Jährige über ihre neuen Veröffentlichungen.

Kaufungen – Die Kaufunger Fantasy- und Romance-Autorin Carina Schnell hat turbulente Monate hinter sich. Im Interview spricht die 32-Jährige über ihre neuen Veröffentlichungen und über die Veränderungen, die mit dem Titel Spiegel-Bestsellerautorin einhergehen.

Frau Schnell, Sie sind seit dem vergangenen Jahr Spiegel-Bestsellerautorin – Band 2 und 3 der Sommer-in-Kanada-Reihe haben es auf die Liste geschafft. Was hat sich seitdem verändert?

Für die meisten Autorinnen und Autoren ist das ein Lebenstraum – auch für mich. Es war immer etwas Unerreichbares. Als es dann so weit war, war das natürlich ein tolles Gefühl. Das Besondere daran: Mit jedem Buch einer Reihe verringern sich die Verkaufszahlen – das wissen auch die Verlage. Deswegen war es auch so toll, dass ich es mit Band 2 und 3 auf die Liste geschafft habe. Für meine Karriere bedeutet das, dass ab jetzt auf jedem meiner Bücher der orangefarbene Sticker mit der Aufschrift „Bestsellerautorin“ klebt. Das ist eine tolle Anerkennung und so erreiche ich mehr Menschen. Denn Leser greifen eher nach dem Buch, mit diesem Sticker.

Dieser Titel erhöht aber bestimmt auch den Druck.

Das stimmt. Man fragt sich: „Was kommt als Nächstes? Wie kann ich das toppen? Was ist, wenn nächste Buch kein Bestseller wird?“ Ich persönlich bin kein Mensch, der immer mehr will, aber man hat es im Hinterkopf. Außerdem haben die Verlage jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung. Meiner Karriere hat das allerdings sehr gutgetan: Ich habe noch nie so viele Verträge unterschrieben wie in der letzten Zeit.

Dadurch haben Sie bestimmt auch viele neue Leser erreicht, oder?

Ja. Am meisten freut es mich, wenn die Menschen durch die Bestseller-Bücher auf mich aufmerksam werden und dann auch meine älteren Werke entdecken. Durch die Romance-Reihe „Sommer in Kanada“ habe ich eine breitere Zielgruppe erreicht als durch meine früheren Fantasy-Bücher.

Was schreiben Sie lieber? Fantasy- oder Romance-Bücher?

Eigentlich gibt es in jedem meiner Bücher eine Liebesgeschichte – auch in den Fantasy-Büchern. Deswegen kann ich das gar nicht so klar abgrenzen. Ob die Geschichten in unserer Zeit und Welt spielen, oder in einer anderen, macht für mich keinen großen Unterschied. Es macht beides viel Spaß. Und für beide Genres ist viel Recherche-Arbeit nötig.

Sie legen ja auch großen Wert auf Vielfalt in ihren Geschichten.

Heutzutage wird allgemein mehr Wert auf Vielfalt in Büchern gelegt und das finde ich wunderschön. Um Diversität richtig und realistisch darzustellen, habe ich mir teilweise Hilfe von Sensitivity Readern (siehe Hintergrund) geholt. Das ist eine große Bereicherung für mich und dadurch habe ich viel gelernt. Ich habe gemerkt, dass ich mit jedem Buch wachse.

Sensitivity Reader Sensitivity Reader (übersetzt: sensible Leser) prüfen ein literarisches Werk vor der Veröffentlichung auf anstößige Inhalte, Stereotype und Vorurteile. Anschließend besprechen sie mit den Autoren die problematischen Aspekte und zeigen Alternativen auf. Ziel dieser Leser ist es, Autoren, die Diversität in ihre Werke einbringen möchten, mit Erfahrungen und Wissen zu unterstützen. Carina Schnell macht ein Beispiel: Wenn ein Autor in seinem Buch etwas über das Leben als Rollstuhlfahrer schreiben möchte, selbst aber nicht im Rollstuhl sitzt, kann er sich einen Sensitivity Reader suchen, der sich mit diesem Thema auskennt - „bestenfalls“ selbst im Rollstuhl sitzt. So ist es Autoren möglich, sensibler und authentischer über Menschen zu schreiben, die Diskriminierungserfahrungen machen. Weitere Themen, mit denen sich Sensitivity Reader beschäftigen, sind beispielsweise Rassismus, Religion, Identität und Sexualität.

Planen Sie in diesem Jahr weitere Veröffentlichungen?

Dieses Jahr bringe ich zwei neue Fantasy-Bücher heraus. „Die Todesbotin“ erscheint am 31. August im Piper Verlag. Die Geschichte spielt in Schottland und es geht um eine übernatürliche Auftragskillerin, die sich in ihr nächstes Opfer verliebt. Am 2. November erscheint dann „A Breath of Winter“ beim Verlag Droemer Knaur. Diese Geschichte ist von der nordischen Mythologie inspiriert – es geht um Hexen und einen Mörder. Die junge Protagonistin schließt sich einer Söldnertruppe an, um den Mörder zu fassen. Und im nächsten Frühjahr erscheint dann wieder eine Romance-Geschichte, die in Südfrankreich spielt. Ich kann mir gut vorstellen, Fantasy- und Romance-Geschichten im Wechsel herauszubringen.

An welches Genre trauen Sie sich gar nicht heran?

An Krimis. Das überlasse ich lieber denen, die es gut können. Ich glaube, dass man sich in Krimi-Geschichten schnell verrennen und Logikfehler einbauen kann. Mit meinen zwei aktuellen Genres bin ich erst einmal gut aufgestellt.

Lesungen von Carina Schnell

Am Mittwoch, 28. Juni, liest Carina Schnell von 16 bis 18 Uhr im Gartencenter May Garden in Kassel aus der Sommer-in-Kanada-Reihe. Kanadische Atmosphäre und ein Heißgetränk sind im Ticketpreis inklusive. Bücher können vor Ort gekauft und direkt signiert werden. Am Mittwoch, 13. September, liest sie zum ersten Mal aus dem neuen Fantasy-Roman „Die Todesbotin“ – anschließend gibt es eine Signierstunde im Thalia im Ratioland Baunatal. Tickets für beide Lesungen gibt es online. (Clara Pinto)

Zur Person Carina Schnell (32) lebt mit ihrem Mann in Kaufungen. Dort ist sie auch aufgewachsen. Nach dem Abitur verbrachte sie Zeit in Südfrankreich und Kanada und studierte anschließend in Heidelberg und Genf. Schnell hat bis jetzt acht Bücher veröffentlicht und insgesamt elf geschrieben. Heute arbeitet sie neben ihrer Tätigkeit als Autorin auch als Übersetzerin. In ihrer Freizeit reist sie gerne, liest und macht Pilates.