Kaufunger Marcel Kahl schreibt Kinderbuch über Leihmutterschaft

Setzt sich für Diversität in der Literatur ein: Marcel Kahl aus Kaufungen hat ein Kinderbuch geschrieben.

Kaufungen – Wo kommen Babys her? Das ist eine Frage, die wohl alle Kinder früher oder später beschäftigt. Auch Joshua und Jannis, die Helden eines neuen Kinderbuches, stellen sie und fragen „Papi, hast du ein Baby im Bauch?“. Es ist der Ausgangspunkt einer Geschichte über Leihmutterschaft und Familienkonstellationen jenseits von Mama, Papa und Kind. Geschrieben hat sie Marcel Kahl – auch für seine Söhne.

Denn das Buch spiegelt die Realität der Kaufunger Regenbogenfamilie wider, die aus Kahl, seinem Mann und den beiden inzwischen achtjährigen Kindern besteht. „Einer von den Jungs hat mir tatsächlich diese Frage gestellt“, erklärt Kahl. Auch seine Zwillinge sind mithilfe einer Eizellspende und einer Leihmutterschaft auf die Welt gekommen. So erzählt das Buch von Kinderwunsch, der Reise in ein anderes Land, hilfsbereiten Frauen und dem Nestbau.

„Ich möchte, dass sich jedes Kind in einem Buch wiederfindet“, erklärt Kahl seine Motivation. Bisher seien ihm aber im deutschsprachigen Raum keine Kinderbücher zur Leihmutterschaft begegnet. Also hat er sich selbst ans Werk gemacht. Über die sozialen Medien hatte er bereits im Vorfeld die Illustratorin Lisa Rammensee kennengelernt. Sie steuerte Skizzen bei und Kahl schickte beides nach reichlicher Überlegung an verschiedene Verlage. „Ich war erst skeptisch, bei dem Thema sind ja viele vorsichtig“, sagt Kahl. Der Nürnberger Klein & Groß Verlag aber biss an. „Sie waren mir sympathisch, es hat gepasst und sie haben sich viel Mühe mit dem Buch und der Recherche zum Thema gemacht.“ Online bietet der Verlag ausführliches Extramaterial zu Leihmutterschaft und Eizellspende, denn beides ist in Deutschland nicht legal.

„Es gibt so entstandene Familien aber auch hier“, sagt Kahl. Die Lebenswelt dieser Familien wolle er abbilden. Persönlich empfinde er die Leihmutterschaft als Übereinkunft zwischen mündigen Erwachsenen nicht verwerflich. Die beteiligten Frauen seien für ihn kein Brutkasten, sondern Superhelden und ein Teil der Familie. Zur Leihmutter seiner Söhne bestehe noch immer Kontakt. In vielen Nachbarländern sei man beim Thema Leihmutterschaft auch schon etwas weiter als in Deutschland. Doch auch Bedenken kann er nachvollziehen.

Er und sein Mann hätten am Anfang ihrer Recherche vor über elf Jahren über Alternativen wie Pflegekinder und die Adoption nachgedacht. „Dieser Weg schien uns damals als schwules Paar aber aussichtslos“. Heute sei das anders und er könne sich auch vorstellen, so seine Familie zu erweitern, sein Mann wolle aber keine weiteren Kinder mehr.

Das Echo im Netz auf sein Buch ist nicht nur positiv. Schon vor Erscheinen gab es negative Rezensionen. Das war erwartbar, findet Kahl. „Homosexualität, Kinder und Leihmutterschaft, es war klar, dass das sehr kritisch gesehen wird.“ Ärgern tut es ihn trotzdem, online würden Menschen schnell zum Richter, viele seien aber auch unwissend.

Deshalb sei es wichtig, aufzuklären und sichtbar zu sein. Mit seinem Buch möchte er das Tabu Leihmutterschaft brechen und anderen Mut machen. „Es ist ein weiteres Puzzlestück der Diversität“. Für Vielfalt setzt Kahl sich schon lange ein, hat Spenden gesammelt, verteilte kostenlos Bücher an Kitas und Grundschulen und klärt im sozialen Netzwerk Instagram auf. Damit will er genauso weiter machen wie mit dem Schreiben. Mit zwei weiteren Buchprojekten geht er schwanger. Das Volumen seines Bauches habe aber weiterhin nur mit dem Genuss von Schnucke zu tun.