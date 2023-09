Kinder in Kaufungen drehen Film zur Museumsnacht

Von: Lutz Herzog

Darsteller, Helfer und Unterstützer: Bald fällt die erste Klappe für den Dreh. Mit dabei neben den Darstellern: Benjamin Porps (sitzend von links) und Anna Frank vom Thearte., Norbert Bünte, Kindertheater Kaufungen, Beate Schäfer Kasseler Sparkasse, Hauke Homeier, Leiter Regionalmuseum und Hans-Georg Drabsch, Vorsitzender des Kindertheaters. © Lutz Herzog

Im Regionalmuseum in Oberkaufungen werden Kinder zu kleinen Regisseuren: Ihr Film wird auf der Kasseler Museumsnacht präsentiert.

Kaufungen – Einen Film anschauen, ist einfach. Aber wie entsteht ein Film, und welche Vorbereitungen gilt es zu treffen, bevor er aufgeführt werden kann? Diese Probleme zu lösen gilt es in dieser Woche für die Kinder des Kindertheaters Kaufungen, die sich bis Freitag damit beschäftigen, wie ein Film entsteht. Eine bessere Kulisse für einen Filmdreh hätten sie sich nicht ausdenken können – das Regionalmuseum in Oberkaufungen.

„Wir stellen die Räumlichkeiten sehr gerne zur Verfügung“, sagt Museumsleiter Hauke Homeier vor Ort. „Wir sind sicher, dass die Kinder hier vieles finden werden, was sie für ihren Film benötigen“. Da sich der Inhalt des Filmes mit einer Zeitreise in die Vergangenheit beschäftigt, bietet ein Museum genau den richtigen Rahmen.

Geleitet wird das Projekt von Benjamin Porps und Anna Frank vom Verein Thearte aus Kassel. „Die Kinder haben freie Hand“, sagt Porps“. Drehbuch, Kostüme, Rollenverteilung und Handlungsorte – alles können die Kinder selbst bestimmen. „Wir geben nur die nötige Hilfestellung und stellen die Technik für den Dreh zur Verfügung“, erklärt er weiter.

Mit viel Eifer und Temperament sind die jungen Künstler bei der Sache, und die Ideen sprudeln nur so aus ihnen heraus. So fanden sie für eine Szene mit einem Drachen, den es gilt zu überwinden, um aus einer Zeitschleife wieder heraus zu kommen, genau den richtigen Ort: den nachgebildeten Bergwerksstollen im Museumskeller. Requisiten finden sich genügend in den verschiedenen Themenräumen.

Ganz ohne finanzielle Hilfe konnte das Projekt aber nicht umgesetzt werden. Der Kindertheaterverein, Elternbeiträge und Sponsoren unterstützen das Projekt finanziell. Beate Schäfer von der Kasseler Sparkasse brachte an einem Drehtag einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro vorbei, und hörte zu, wie die Kinder während eines gemeinsamen Frühstück ihre Ideen zusammen trugen. Etwas enttäuscht waren die Darsteller allerdings doch. Sie haben völlig überschätzt, welch enormer Aufwand nötig ist, um ein paar Filmminuten abzudrehen. Aber die Enttäuschung wird der Aufregung weichen, wenn am Samstag zur Museumsnacht der Film aufgeführt wird.