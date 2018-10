Krebskranke Marion aus Kaufungen braucht dringend Hilfe: Stammzellspender gesucht

Die 60-jährige Marion aus Kaufungen hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem "genetischen Zwilling" erfolglos.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 4. November im Hugenottenhaus in St. Ottilien als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Helsas Bürgermeister Tilo Küthe unterstützt als Schirmherr die Registrierungsaktion.

Marion kann nur überleben, wenn es einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, sagt ihre Nichte Ramona Fiege. Sie ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit dem Motorsportclub MSC Sango und der DKMS die Registrierungsaktion in St. Ottilien organisiert.

Für Marion kam die Nachricht sehr überraschend, denn eigentlich ging es ihr ganz gut, berichtet ihre Nichte. Die ursprüngliche Diagnose hatte sie bereits vor einem Jahr bekommen und eine Stammzelltransplantation stand lange Zeit nicht im Raum. Das änderte sich vor Kurzem, denn der Blutkrebs hat sich kritisch entwickelt. Als die Ärzte die neuen Befunde zusammentrugen, ergab sich ein völlig neues Bild: Eine Stammzelltransplantation ist dringend notwendig. Marion befindet sich gerade in der Klinik und wartet auf den Transfer zur Spezialklinik, in der die Transplantation erfolgen soll.

Aufgeben kommt nicht in Frage, denn Marion hat noch viel vor. Sie möchte wieder mit ihren Enkelkindern spielen können, ihren selbst gestalteten Garten genießen und erneut mit ihrem Mann eine Schiffsreise machen. Der MSC Sango und ihre Familie setzen alles daran, dass diese Wünsche Realität werden.

Unter dem Motto „Marion sucht Helden!“ appellieren alle Beteiligten an die Menschen in der Region, sich am Sonntag, den 4. November, von 11 bis 16 Uhr im Hugenottenhaus, Heinrichstraße 5 in St. Ottilien, in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen gemacht, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Eckhardt-Reisen aus Hessisch Lichtenau bietet einen kostenlosen Shuttle-Service an. Er fährt vom Bahnhof Eschenstruth bis nach St. Ottilien. Wer mitfahren will, soll die 0172/5691212 anrufen. Das geht auch ganz spontan, der Shuttle-Service ist dann in wenigen Minuten an der Haltestelle.

Auch Geldspenden helfen. Deshalb bittet die Organisation um finanzielle Unterstützung auf das DKMS-Spendenkonto: IBAN: DE19 5205 0353 0001 1671 88, Verwendungszweck: Marion

