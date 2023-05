Lkw drängt Motorrad ab: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf B 7

Von: Moritz Gorny

Teilen

Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorrad auf der B 7 sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. © Thorsten Becker

Zu einem Unfall auf der B 7 sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten hoffen auf die Rückmeldung eines Seat-Leon-Fahrers. Er hatte den Vorfall vermutlich beobachtet und angehalten.

Kaufungen - Auch andere Beobachter werden laut Sprecherin Ulrike Schaake gesucht. Der Unfall ereignete sich am Montag vergangener Woche gegen 16.20 Uhr auf der B 7 an der Anschlussstelle Kassel Ost. Ein 29-jähriger Motorradfahrer und seine 27-jährige Mitfahrerin (beide aus Großalmerode) fuhren auf der Rechtsabbiegespur, als ein Lkw-Fahrer plötzlich auf ihre Spur zog. Mit ihrem Motorrad wurden sie gegen die Leitplanke gedrückt und stürzten. Sie erlitten Verletzungen an Füßen und Beinen, der Lkw-Fahrer flüchtete laut Polizei. Der Seat-Fahrer und andere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise: Tel. 05 61/91 00