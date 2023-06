„Man wird sogar stärker“: Kaufunger spricht über Lupus-Erkrankung

Von: Tanja Temme

Lässt sich nicht unterkriegen: Wenn Jannis Weigel im öffentlichen Raum unterwegs ist, tastet er sich mit einem Blindenstock voran. Mit einer Armbinde macht er andere auf seine Behinderung aufmerksam. Vor drei Jahren verlor der Kaufunger sein Sehvermögen. © Tanja Temme

Jannis Weigel aus Kaufungen verliert wegen einer Lupus-Erkrankung sein Augenlicht. Wie er damit umgeht und was das für ihn bedeutet, darüber möchte der 24-Jährige sprechen.

Kaufungen – Was ist schlimmer, blind zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen? Mit dieser Frage musste sich Jannis Weigel vor vielen Jahren mal im Ethikunterricht befassen. Damals war für ihn klar, dass das Augenlicht zu verlieren, das schlimmere Schicksal sei. Inzwischen ist das für den jungen Kaufunger Realität geworden. Heute möchte er darüber sprechen, wie er sein Leben mit dem Handicap bestreitet.

Auch wenn die Welt für den 24-Jährigen nicht – oder noch nicht – gänzlich schwarz ist, so kann er von seiner Umwelt nicht wirklich etwas erkennen. „Wenn mir jemand gegenübersitzt mit braunen Haaren und weißer Bluse sehe ich dunkle und helle Flecken, mehr aber auch nicht.“ Stark eingeschränkt ist außerdem sein Sichtfeld. „Alles, was oben, unten oder seitlich ist, existiert nicht mal schemenhaft.“

Vor drei Jahren hat der Fast-Blinde erfahren, dass sich bei ihm die Autoimmunerkrankung Lupus Erythematodes auch auf seine Augen auswirkt. Nur bei weniger als fünf Prozent der Lupus-Patienten sei das so. Er ist einer davon, sagt Weigel. Obwohl ihn die Diagnose damals erst mal aus der Bahn geworfen hat, kommt er inzwischen „ganz gut“ mit der Sehbehinderung zurecht.

„Blöd ist zwar, dass ich viele Sportarten wie Laufen oder Fahrradfahren nicht machen kann, doch normal gehen ist kein Problem“, sagt er optimistisch. Sobald er seine Wohnung verlässt, nutzt er einen Blindenstock und macht mit einer Armbinde auf seine Fast-Erblindung aufmerksam. „Im Gegensatz zu früher merke ich mir nun vieles, beispielsweise weiß ich, woran ich mich an der Haltestelle der Straßenbahn orientieren kann.“

Wie auch bei anderen Blinden ist sein Hörsinn mit der Zeit feiner geworden. Das sei eine Verlagerung, die sich automatisch eingestellt, erklärt er. Dass fehlende Sehkraft Probleme mit sich bringt, musste er auch schon erfahren. So habe jemand in seiner Wohnung seine Geldkarte gestohlen und mehrere Hundert Euro von seinem Konto abgebucht. „Manchmal stört es mich auch, dass ich die Mimik und Gestik meiner Gesprächspartner nicht erkenne – das sind Ausdrucksmöglichkeiten, die mir entgehen und die mich manchmal unsicher machen.“ Doch grundsätzlich ist Jannis Weigel trotz aller Einschränkungen zufrieden.

„Nächstes Jahr bekomme ich einen Blindenhund, auf den ich mich sehr freue, und ich bin auch auf der Suche nach einer Freundin“, schildert er seine Zukunftspläne. Aktuell ist er in einer Behindertenwerkstatt in Dettmold beschäftigt, wo er die Woche über wohnt. Die Wochenenden verbringt er in seiner Wohnung in Kaufungen. „Bei einigen Haushaltsdingen wie Fensterputzen oder Wäschewaschen bekomme ich Hilfe – ansonsten meistere ich aber mein Leben selbstständig.“

Ob er zukünftig bald gänzlich sein Augenlicht verlieren wird, weiß er nicht. „Das ist etwas, was mir auch die Ärzte nicht sagen können.“ Mit denen hatte er in seinen jungen Jahren schon reichlich Kontakt: „Mit 13 Jahren hatte ich meinen ersten Schub, zwei Jahre später den nächsten und da war klar, dass ich Lupus habe.“ Dass das Leben auch mit einer Behinderung schön sein kann, möchte er gerne allen, die ähnliche Schicksalsschläge wie er erleben mit auf den Weg geben: „Man wächst mit den Herausforderungen und wird sogar stärker“, sagt er.