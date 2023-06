Medizinischer Notfall: Mann stirbt nach Unfall in Kaufungen

Kaufungen

+ © Stefan Puchner/dpa Polizei war im Einsatz © Stefan Puchner/dpa

Aufgrund eines medizinischen Notfalles kam es am Freitagmorgen auf der Leipziger Straße in Oberkaufungen zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war ein 62-jähriger Fahrer aus Kaufungen gegen 8.50 Uhr mit seinem Auto in Höhe der Straße Am Mühlenplatz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Poller und gegen den Mast eines Schildes.

Kaufungen – Im weiteren Verlauf des Unfalles streifte der Pkw eine Hauswand, wodurch eine Schaufensterscheibe und eine Fassade beschädigt wurden. Anschließend stieß das Auto noch gegen einen Laternenmast und einen weiteren Poller, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Laut Polizei starb der Fahrer aber später im Krankenhaus. (sok)