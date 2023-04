Nach Protesten: Blinder begrüßt Beschluss zum Radfahren am Steinertsee

Kaufunger Steinertsee

+ © Moritz Gorny Fühlt sich ohne Radfahrer sicherer: Reiner Steinbach aus Niederkaufungen ist sehbehindert und geht gern am Kaufunger Steinertsee spazieren. Der 61-Jährige hofft, dass er hier nun stressfreier unterwegs sein kann. © Moritz Gorny

Eine Bürgerin meldete kurzerhand eine Pro-Rad-Demo am Steinertsee an, bei der der Kaufunger Mobilitätsverein Spurwechsel Flagge zeigte. Jetzt meldet sich ein Kaufunger zu Wort, der das Radfahrverbot an dem See begrüßt.

Kaufungen – Wellen geschlagen hat das Radfahrverbot am Kaufunger Steinertsee: Menschen haben sich auch in der HNA gegen den Vorstoß der politischen Gemeinde ausgesprochen.

Reiner Steinbach ist sehbehindert und findet: Ein friedliches Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmern in dem Naherholungsgebiet hat es nur in Ausnahmefällen gegeben. Stattdessen sei es regelmäßig zu brenzligen Situationen gekommen. Nun hofft er, dass das Verbot hilft.

Zur Erinnerung: Seit dem 1. April ist der Rundweg um den Steinertsee für Radfahrer tabu. Radler müssen auf die Straße „Am Weinberg“ ausweichen. Grundlage ist das Fuß- und Radverkehrskonzept, an dem sich Bürger beteiligen konnten. Darin hatten Kaufunger laut einer Rathaussprecherin gefordert, das Radfahren auf dem Rundweg zu verbieten, um künftig Konflikte zu vermeiden.

Der sehbehinderte Steinbach hält das Verbot für längst überfällig. Laut eigenen Angaben hat der 61-Jährige schon zig brenzlige Momente in dem Naherholungsgebiet erlebt. „Radfahrer sind hier schon häufig extrem nah und schnell an mir vorbeigerauscht, da kriege ich einen Riesenschreck“, erklärt der Niederkaufunger.

Weil er nach einem Unfall nur noch mit einem Auge sehen könne – mit rund zehn Prozent Sehleistung – sei er auf die Umsichtigkeit anderer angewiesen. „Ein Klingeln und langsam an mir vorüber zu fahren, hilft.“ Um Büschen oder Ästen auszuweichen, laufe er mitunter mittig auf dem rund drei Meter breiten Weg. „Dann wird es eng, wenn die Leute plötzlich an mir vorbeirauschen.“

Ähnliches erlebe er auch andernorts in Kaufungen. Radfahrer seien dort unterwegs, wo sie nicht fahren dürften, missachteten Regeln. „Ich bin kein genereller Radfahrhasser, ich fahre selber ein Tandem mit meiner Frau.“ Trotzdem ist ihm der Frust anzumerken. Steinbach erlebe häufig bei Zweiradfahrern, dass sie ihn und andere Fußgänger in Gefahr brächten.

„Darauf angesprochen, reagieren viele patzig“, sagt der 61-Jährige. Ihm sei bewusst, dass er nach einem solchen Vorkommnis teils vehement auf die Menschen zugehe. Das liege daran, dass er sich manchmal wegen seiner Erlebnisse nicht aus dem Haus traue. „Das passiert, wenn du am Tag zehn Beinaheunfälle erlebst.“

Steinbach wünscht sich zweierlei: zum einen, dass sich Radfahrer tatsächlich an das Verbot am Steinertsee halten. Zum anderen, dass alle Verkehrsteilnehmer, Autofahrer und Fußgänger mit inbegriffen, mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Da schlägt er versöhnliche Töne an: „Das würde allen helfen.“ (Moritz Gorny)