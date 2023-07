Nach Waldbrand im Juni: Schwere Schäden im Stiftswald

Von: Moritz Gorny

Zwischen Stumpen und beschädigten Bäumen: Stiftsförster Carl Hellmold (links) und Thilo von Gilsa, Obervorsteher des Stifts, zeigen die Schäden im Waldabschnitt in der Nähe des Michelskopfsees. © moritz Gorny

Der Waldbrand im Juni hat Spuren im Stiftswald hinterlassen. Rein materiell sind rund 45 000 Euro Verlust entstanden. Aber auch darüber hinaus ist der Schaden groß.

Kaufungen – Grünes Gras und kleine Bäume: Auf den ersten, flüchtigen Blick wirkt alles normal auf der rund drei Hektar großen Fläche im Stiftswald. Beim näheren Hinsehen wird dem Beobachter aber schnell klar: Hier, in der Nähe des Michelskopfsees zwischen Kaufungen und Helsa, hat ein Feuer gewütet. Verkohlte Stumpen zeugen davon, wie auch leicht dunkele und trockene Bäume. Gut einen Monat nach dem Brand am 14. Juni lässt sich nun abschätzen, wie hoch die Schäden sind: Rund 45 000 Euro Verlust habe das Feuer verursacht, sagt Thilo von Gilsa, Obervorsteher des Ritterschaftlichen Stifts Kaufungen. „Außerdem haben wir dadurch etwa fünf Jahre verloren“, fügt Stiftsförster Carl Hellmold hinzu.

Nach dem Sturm Friederike im Januar 2018 hatte Hellmold auf der Fläche aufgeräumt. Beschädigte Bäume mussten weichen, um dem Borkenkäfer nicht weiter Nahrung zu geben. Kleineres Totholz ließ er üblicherweise liegen. Außerdem setzte er noch im Herbst neue Bäume. Ein Großteil dieser Arbeit ist nun zunichte gemacht.

Der Alarm am Brandtag war gegen 13.23 Uhr eingegangen, insgesamt waren schließlich 250 Einsatzkräfte von Feuerwehren, THW, Hessenforst, DRK und ASB sowie des Katastrophenschutzes vor Ort. Im Einsatz waren auch ein Löschhubschrauber und eine Drohne, um Glutnester zu finden. Starker Wind fachte das Feuer zunächst an, Feuchtigkeit im Boden und den Pflanzen sorgte für eine hohe Rauchentwicklung. Am Abend war der Brand weitestgehend unter Kontrolle, der Einsatz aber noch nicht vorbei. Für die Brandwache und Nacharbeiten waren die Menschen fast den gesamten Donnerstag noch im Stiftswald zugange.

Buchen, Birken und Eichen sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Wer oder was die Ursache war, darüber können Hellmold und von Gilsa nur spekulieren. Eine achtlos weggeworfene Zigarette, ein Lagerfeuer oder aber ein heißer Katalysator eines Autos könnten der Auslöser gewesen sein.

„Wir gehen davon aus, dass es ein menschlicher Fehler war“, sagt Hellmold. Einer, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte vermeiden lassen, ist von Gilsa überzeugt. Es komme immer wieder vor, dass Besucher rauchten, während sie durch den Wald gingen – oder aber, dass sie Einweggrills anzündeten. „Das geht einfach nicht“, so von Gilsa. Der Obervorsteher hat aber auch Positives zu sagen, wenn er auf den Brand zurückschaut. „Die Einsatzkräfte haben Großes geleistet, das war wirklich beeindruckend.“ Sie hätten verhindert, dass noch weitere Teile des Stiftswaldes abgebrannt sind.

Wie es nun vor Ort weitergeht, kann Stiftsförster Hellmold noch nicht genau sagen. „Wir müssen erst einmal beobachten, wie sich die Bäume entwickeln.“ Welche Gewächse erneut austreiben oder aber durch die Hitze abgestorben sind, zeige sich mit der Zeit. Dann erst könne eine passende Strategie zurechtgelegt werden, um die Fläche wieder aufzuforsten.