Neue Rohre sollen Flut in Kaufungen verhindern

Nach Überschwemmungen wurde Wassereinlass erneuert

Gewaltige Wassermassen auf der Straße Neuer Weg: Viele Minuten der Ungewissheit standen Anwohner am Tag der Flut am 3. Januar 2018 durch.

Kaufungen – Gut ein Jahr nach der schweren Flut am Dautenbach in Oberkaufungen haben Hessen Mobil und die Gemeinde Kaufungen den Wassereinlass für den Dautenbach an der B 7 komplett erneuert und dabei sicherer gemacht