Oberkaufungen: Mit dem Fairteiler gegen Lebensmittelverschwendung

+ © Clara Pinto Freuen sich über den ersten Fairteiler im Landkreis Kassel: (von links) Küsterin Ute Strube, Ilka Landgrebe, Botschafterin von Foodsharing Kassel, und Foodsaverin Stefanie Morgenthal. © Clara Pinto

In Oberkaufungen am Stephanushaus steht seit einigen Tagen ein sogenannter Fairteiler, der gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht.

Kaufungen – Ein Drittel aller Lebensmittel werden laut der Umweltschutzorganisation WWF weggeworfen. Dagegen geht die Initiative Foodsharing Kassel seit 2012 vor. In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Oberkaufungen hat sie kürzlich einen Fairteiler vor dem Stephanushaus in Oberkaufungen installiert. Der Fairteiler ist ein etwa ein Meter hoher Schrank. Er ist Tag und Nacht geöffnet und wird immer wieder mit diversen Lebensmitteln befüllt – sowohl von Privatpersonen, als auch mit Lebensmitteln von kooperierenden Betrieben.

Dazu fahren die sogenannten Foodsaver (Lebensmittelretter) des Vereins zu den Betrieben und holen Lebensmittel ab, die sie nicht mehr verkaufen. Anschließend werden die Lebensmittel an die Fairteiler in Stadt und Landkreis Kassel verteilt. Jeder, der möchte, kann sich an diesem Schrank bedienen oder auch selbst etwas hereinlegen.

Erster Fairteiler im Landkreis Kassel steht in Oberkaufungen

Die einzige Regel: Die Lebensmittel dürfen nicht verdorben sein. Dinge, die gekühlt werden müssen, sind auch verboten. „Dabei geht es weniger darum, Bedürftige zu versorgen. Wir legen den Fokus darauf, Lebensmittel zu retten, die sonst im Müll gelandet wären“, sagt Ilka Landgrebe, Botschafterin von Foodsharing Kassel.

Für den Landkreis Kassel ist dieser Fairteiler der erste. In Kassel stehen bereits zehn dieser Schränke. „Die ersten Rückmeldungen der Kaufunger sind bisher ausschließlich positiv ausgefallen“, weiß Stefanie Morgenthal, die für den Verein als Foodsaverin tätig ist. „Wenn der Schrank befüllt wurde, dauert es manchmal nur 45 Minuten, bis alles weg ist“, sagt Küsterin Ute Strube, die das Projekt mit auf die Beine gestellt hat.

Insgesamt gibt es laut der Initiative bereits über 600 Foodsaver in Kassel. So konnten bisher über 350 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. (Clara Pinto)