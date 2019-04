„Die Fahrt ist ein purer Genuss“ - Oldtimerfreunde werden 25 Jahre alt

Rund 100 Liebhaber von Oldtimern haben sich vor einem viertel Jahrhundert in Kaufungen zusammengeschlossen. Peter Boll, Vorsitzender des Vereins, hat uns erklärt, warum das Fahren mit einem Oldtimer einem Gourmetessen gleicht.

160 PS, ein Sechs-Zylinder-Motor und fast 200 km/h in der Spitze: Peter Boll ist stolz auf seinen alten Jaguar. „Oldtimer sind etwas ganz Besonderes“, sagt der erste Vorsitzende der Nordhessischen Oldtimerfreunde Kaufungen. Der Verein feiert an diesem Wochenende 25-jähriges Bestehen.

„Die Fahrt in einem Oldtimer ist purer Genuss“, sagt Boll. Besonders die alte Technik würde die Faszination ausmachen. Bolls Jaguar XK 120 DHC wurde 1953 gebaut. Vor 20 Jahren entdeckte der 76-Jährige das Auto zufällig auf einem Schrottplatz in München. Vier Jahre dauerte die Restauration. Der Rentner musste unter anderem die komplette Elektrik erneuern. Auch Sitze, Kühler und das Dachgestell hätten gefehlt. „Das Hobby erfordert viel Herzblut.“ Boll investierte über 3 000 Arbeitsstunden in die Reparaturarbeiten. Für die Restauration gelte das gleiche Motto wie für die Ausflüge mit einem Oldtimer: „Der Weg ist das Ziel.“

+ Der Sechs-Zylinder-Motor hat 160 PS. © Jan Wendt

Und dieser Weg beginne meistens beim Kauf eines Fahrzeugs. Doch der Ankauf eines alten Fahrzeugs sei zurzeit häufig sehr problematisch. Der Grund: Einige Leute würden Oldtimer oft als Investitionsgut sehen. Sie würden ein Fahrzeug kaufen, es in der Garage parken und ein paar Jahre später mit Gewinn verkaufen, erklärt Boll: „Die Szene ist sehr aufgeblasen.“ Gerade für Anfänger würde ein Verein deswegen große Vorteile bieten. Bei den Oldtimerfreunden beraten zwei Technikreferenten die Mitglieder bei technischen Details und bei Preisfragen. Für Boll und die meisten Oldtimerfans spiele Geld eine untergeordnete Rolle. „Es geht uns um das besondere Fahrgefühl.“ Deswegen erledige der Kaufunger auch keine alltäglichen Fahrten mit seinem Jaguar. Jeder einzelne Ausflug sei etwas Besonderes – wie ein „leckeres Gourmetessen“.

+ Peter Bolls Jaguar XK 120 DHC wurde 1953 gebaut. © Jan Wendt

Die circa 100 Vereinsmitglieder teilen ihre Leidenschaft für klassische Fahrzeuge. Deswegen unternehmen die Oldtimerfans regelmäßig gemeinsame Ausflüge. Auch Oldtimer-Rallyes stehen immer mal wieder auf dem Programm.

Die vereinsinterne Jubiläumsfeier ist am Samstag, 13. April.