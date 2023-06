Bald mehr Platz für alle Schüler: Alte Pavillons der Ernst-Abbe-Schule in Oberkaufungen werden saniert

Von: Peter Dilling

Baubesprechung auf dem Schulhof: Architekt Johannes Wettengel (von links), Projektleiter Volker Deist und Vizelandrätin Silke Engler erläuterten Konrektorin Miriam Günther und Schulleiterin Pia Auell die Pläne für die Kernsanierung der Pavillons (im Hintergrund). Inzwischen ist auch der Bauzaun aufgestellt. © Peter Dilling

Seit längerer Zeit leben die Schüler der Ernst-Abbe-Schule immer wieder mit Baustellen. Jetzt fällt der Startschuss für die Sanierung der Schulpavillons.

Kaufungen – Seit längerer Zeit leben die Schüler der Ernst-Abbe-Schule immer mal wieder mit einer Baustelle. Das wird bis 2025 so bleiben: Zuerst war die Sanierung des Altbaus dran. Jetzt fällt der Startschuss für die Kernsanierung der beiden aus den 1980er-Jahren stammenden Schulpavillons. Die vier Klassen, die dort unterrichtet wurden, sind bereits in die zweigeschossigen modernen, mit Sonnenschutz und Akustikdecken versehenen und klimatisierten Container auf dem Schulhof umgezogen.

Bis Dezember sollen die Arbeiten an den Pavillons abgeschlossen sein, falls nicht Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial dazwischenkommen. Anschließend folgt die nächste Baustelle. Bis 2025 soll der so genannte Schusterbau, ein weiteres Schulgebäude, renoviert, modernisiert und um einen zweigeschossigen Anbau an der Ostfassade erweitert sein.

Bis mehr Platz für alle Schüler ist, wird es also noch eine Weile dauern. Die Ernst-Abbe-Schule platzt mit ihren aktuell 318 Kindern aus allen Nähten. Die Situation hat sich durch die Umstellung auf die Ganztagsbetreuung noch verschärft. Laut Vizelandrätin Silke Engler gehen 307 Schülerinnen und Schüler in die Nachmittagsbetreuung. Dafür müssen bisher zusätzlich gemeindeeigene Gebäude genutzt werden.

Ausweichquartier: In diesen modernen Container werden die Schüler seit Ende vergangenen Jahres auf einer Nutzfläche von rund 1000 Quadratmetern während der Bauarbeiten unterrichtet. © Dilling, Peter

Die Pavillons erhalten nach Angaben von Volker Deist vom Technischen Immobilienmanagement des Landkreises unter anderem einen neuen Grundriss für die Räume und eine effiziente Wärmedämmung. Statt vier werden dort künftig nur noch drei Klassen unterrichtet werden. So wird Platz für einen Lagerraum geschaffen. Neue Fenster sollen ein Querlüften zum schnelleren Luftaustausch ermöglichen. Die Baustelle wird mit einem Bauzaun abgesichert. Das Baumaterial wird unterhalb der Schule, zwischen Schulstraße und evangelischem Gemeindehaus, gelagert.

Nächstes Jahr starten die Bauarbeiten am Schusterbau. „Der zusätzliche Bedarf im Pakt für den Nachmittag ist groß“, sagt Schulleiterin Pia Auell. Dazu gehören unter anderem eine Mensa und eine Küche mit professionellen Geräten sowie Sanitäranlagen für das Personal. Auch ein Aufzug werde eingebaut, damit auch Schüler, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu den Räumen gelangen können.

Während aller Bauabschnitte stimme sich der Landkreis mit dem Architekten und der Schule einvernehmlich ab, sagte Engler. Die Kosten der Erweiterung, die durch das Kommunalinvestitionsprogramm II gefördert wird, sind auf 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Gemeinde Kaufungen ist mit rund 600 000 Euro mit im Boot.

Dass es möglicherweise teurer werden könnte, will Engler nicht ausschließen – schon wegen der steigenden Baupreise. Man habe bei solchen Bauvorhaben im Kreis so manche Überraschungen im Erdreich erlebt. Für die Pavillons gibt es schon Entwarnung. Diese seien nach einer Voruntersuchung als schadstoffarm eingestuft worden, berichtete Deist. (Peter Dilling)