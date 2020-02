Dank Facebook: Kaufunger Fohlen verliert Mutter und findet eine Amme in Dänemark 

Ein wenige Tage altes Fohlen verliert seine Mutter. Dank millionenfacher Aufrufe im Netz finden die Mitarbeiter der Kaufunger Tierklink eine Amme. Die lebt allerdings in Dänemark.

Die Mutter des Fohlen Savuti erkrankte und konnte es nicht versorgen.

Savuti erkrankte und konnte es nicht versorgen. Über Facebook wurde ein Aufruf gestartet.

Es gab zwei Pferde, die die Kriterien erfüllten.

Das Leben von Savuti begann dramatisch. Die Mutter des Fohlens erkrankte schwer an einer Kolik und konnte sich nicht mehr um das Fohlen kümmern.

Eine Amme für das wenige Tage alte Fohlen musste her. Allerdings ist es gar nicht so einfach eine passende Stute zu finden. Die Kaufunger Tierklinik startete einen Aufruf auf Facebook.

Pferde-Beitrag auf Facebook wurde über 50.000 Mal geteilt

Der Beitrag erreichte Pferdefreunde aus der ganzen Welt. Laut Dr. Wolfgang Kähn, Leiter der Tierklinik Kaufungen, wurde der Post über 50.000 Mal geteilt und erreichte fast drei Millionen Menschen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft überrollte die Tierklinik.

Um dem Fohlen die allerbesten Chancen zu bieten, musste die Tierklinik allerdings enge Parameter setzen. „Die Stute musste in den vergangenen 48 bis 72 Stunden ihr Fohlen verloren haben“, erklärt Tierärztin Saskia Steinfort.

Pferd musste genug Milch haben

Und das im neunten bis elften Trächtigkeitsmonat. So sollte sichergestellt werden, dass die Stute genug Milch gibt und Savuti auch annimmt.

Während der Suche wurde das wenige Tage alte Fohlen in Kaufungen jede Stunde per Sonde ernährt, sagt Steinfort. Das sei aber natürlich nicht ideal für Savuti und seine Entwicklung.

Zwei Pferde, die Kriterien erfüllten

Auch die Aufzucht mit der Flasche könne zu Problemen führen, sagt Steinfort. Am Ende gab es zwei Stuten, die Kriterien erfüllten.

Ein kleines Shetlandpony und das Dänische Warmblut Danielle. Die Stute hatte kurz zuvor ein totes Fohlen geboren und trauerte sehr, wie auf der Facebook-Seite ihrer Züchter zu lesen ist.

Pferd Danielle lebt in Dänemark

Einziges Problem: Danielle lebte in Dänemark auf dem Hof Frømajgårdhestene von Dorte Christiansen. Doch das schreckte das Kaufunger Team nicht ab.

Voller Dankbarkeit nahmen sie das Angebot an. Die zwei tiermedizinischen Fachangestellten Kim Kühlmann und Sarah Stederoth setzten sich in einen Transporter und fuhren gen Norden. Nach 14 Stunden kamen sie mit Danielle im Hänger, nachts um 3 Uhr, wieder in Deutschland an.

Pferd hat ausgeprägten Mutterinstinkt

Eine Hürde aber stand noch bevor. Denn längst nicht jede Zusammenführung klappt. Unter Aufsicht und ganz vorsichtig wurden die erfahrene Mutterstute und das verwaiste Fohlen einander vorgestellt.

„Es war eine bilderbuchmäßige Zusammenführung“, sagt Steinfort. Savuti hatte das Trinken nicht verlernt, und Danielle hat ausgeprägte Mutterinstinkte und nahm das neue Fohlen sofort an.

Mindestens sechs Monate wird die Dänin jetzt in Nordhessen bleiben. „Sie fühlt sich hier ganz wohl“, so Steinfort. Und auch Savuti, einem Pferd der Familie Kähn, geht es gut mit der neuen dänischen Mama.

