Enttäuscht von der Telekom: Oberkaufunger seit gut acht Wochen ohne Festnetz

Von: Moritz Gorny

Teilen

Der Oberkaufunger Martin Lange ist seit gut acht Wochen ohne Festnetz. Hier zeigt er, in welchem Bereich an der Straße Am Wolfsberg vermutlich das Problem liegt. © moritz gorny

Eine defekte Leitung sorgt für Probleme in Oberkaufungen. Laut Martin Lange seit über acht Wochen. Die Telekom lenkt ein, nennt aber keinen Reparaturtermin.

Kaufungen – Seit gut acht Wochen sind Vivian und Martin Lange mittlerweile ohne Festnetz. Der Anschluss wäre da, das Telefon auch. Aber die Verbindung ist unterbrochen. „Der Grund ist eine defekte Leitung in der Straße Am Wolfsberg“, sagt Martin Lange. Das habe ihm auch die Störungsstelle der Telekom bestätigt. Offenbar sei ein Wohnhaus angeschlossen worden – und dabei wurde ein Kabel beschädigt. Das sei an sich nicht weiter tragisch. Tragisch sei der Umgang der Telekom als Netzanbieter mit ihren Kunden, wie Lange kritisiert, ebenso wie die Führung der Baustelle vor Ort.

Für die Internetverbindung sei dem Ehepaar eine mobile Lösung angeboten worden, „aber wir sind auch auf das Telefon angewiesen“. Von der Störungsstelle habe es immer nur Vertröstungsversuche mit Terminen gegeben, wann wieder alles laufen soll. „Nie schriftlich, immer nur über das Handy meiner Frau, für das es eine Rufumleitung gibt“, sagt Lange. Getan hat sich allerdings noch nichts – und das, obwohl laut Langes Informationen rund 20 weitere Haushalte in Oberkaufungen betroffen sind. Um trotzdem telefonieren zu können, sind Langes auf Empfehlung auf eine Handyvariante der Telekom umgestiegen. „Die kostet aber extrem viel Geld: 180 Euro im Juni, 150 im Juli“, sagt Martin Lange. Er habe die Rechnungen mittlerweile angefochten, bezeichnet sie als Abzocke.

Der Oberkaufunger ärgert sich auch darüber, dass die Baugrube schon die ganze Zeit über offen liege. Zwischenzeitlich seien aufgestapelte Ziegelsteine hineingefallen, mehrfach fiel Regen darauf – „das tut den Kabeln auch nicht gut“.

Dazu angefragt, welchen Handlungsspielraum die Gemeinde Kaufungen in der Sache hätte, verweist eine Sprecherin auf die Baufirma MK Infra – und bleibt eine Antwort schuldig. Die Firma wiederum verweist auf die Telekom. Der Telekommunikationsanbieter äußert sich schließlich zu dem Fall. Sprecherin Gabriele Michalek bestätigt, dass ein beschädigtes Kabel die Ursache ist. Es seien „umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich“, um den Fehler zu beheben. „Die Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr und bitten um Entschuldigung“, so Michalek. Laut der Sprecherin sollte die Störung Ende der vergangenen Woche behoben sein. Das ging aus einer Anfrage am letzten Dienstag hervor. Zum aktuellen Stand hat sich die Telekom bis Redaktionsschluss nicht geäußert.