So viel kosten Zuckertüte, Ranzen, Stifte und andere Dinge zum Schulstart

Von: Moritz Gorny

Zeigt diverse Schulartikel: Fransiska Blumenstein, Verkäuferin bei „Kellner’s Spielwelt“ in Oberkaufungen, kurz vor dem Schulstart. © moritz gorny

Der Schulstart geht ins Geld. Wir haben uns in einem Kaufunger Geschäft angeschaut, was Zuckertüte, Ranzen, Stifte kosten.

Kreis Kassel – Bald geht die Schule wieder los. Manche Kinder starten in ein weiteres Jahr, für andere steht der allererste Schultag an.

Aber was müssen Kinder eigentlich im Ranzen haben und wie viel kostet das heutzutage in etwa? Exemplarisch haben wir „Kellner’s Spielwelt“ in Oberkaufungen dafür einen Besuch abgestattet – und eine Liste der Dinge abgearbeitet, die bei Kellners immer wieder nachgefragt werden. Ein Fazit vorweg: Obwohl vom günstigsten Produkt ausgegangen wurde, steht am Ende eine beachtliche Summe.

Der Ranzen

Das Wichtigste ist der Schulranzen. Hier gibt es in Farben und Formen verschiedenste Varianten. Vom Superhelden-Modell bis zum Fußball-Rucksack für den FC-Bayern-Fan. Je nach Hersteller und Modell beginnt der Preis bei 269 Euro. Mit dabei sind ein gefülltes Mäppchen, ein Schlamperetui und ein Turnbeutel. Hinzu kommen laut Verkäuferin Fransiska Blumenstein eine Sammlung von Schreibheften (10 Euro), Mappen in unterschiedlichen Farben (10 Euro), eine Brotdose und eine Trinkflasche (13 Euro), zwei besondere Bleistifte (4 Euro) und obendrein eine Schere (5,50 Euro).

Die Kunstausrüstung

Für die Basis sorgt der Deckfarbenkasten (12 Euro), der später mit zwei Pinseln (14 Euro) bearbeitet wird. Dessen Farbe landet hoffentlich auf dem kleinen oder großen Zeichenblock (insgesamt 4 Euro), ansonsten auf dem Malkittel (10 Euro).

Für das notwendige Nass gibt es den Wasserbecher (4 Euro). Für manche Schüler steht das Kneten auf dem Programm (Schulknete 7 Euro) oder aber das Gestalten mit Wachsmalstiften (12 Euro). Manchmal muss etwas auch nur auf Papier halten (Kleber 2 Euro).

Die Schultüte

Die Tüte (28 bis 90 Euro) kann passend zum Schulranzen ausgewählt werden. Dazu gibt es laut Blumenstein auch den entsprechenden Regenschirm (23 Euro). Hinzu kommt die Füllung. Süßigkeiten (10 Euro) und gesunde Snacks (10 Euro) zum Beispiel und je nach Wunsch Spiele oder andere persönliche Geschenke.

Endergebnis

Summa summarum stehen 448 Euro unter dem Strich und dabei sind Dinge wie Turnschuhe und Sportoutfit noch gar nicht eingerechnet. Blumenstein zufolge schlucken manche Eltern an der Kasse, beim Blick auf die Liste der Dinge, die sie von der Schule bekommen haben. Und beim Hören der Endsumme, die sie zahlen. „Sie sagen dann auch so etwas wie ,Ist ja Wahnsinn, was wir zahlen müssen‘“, so die Verkäuferin.