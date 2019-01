Misslungener Überfall: Opfer schreit um Hilfe und verschreckt so den Angreifer

Kaufungen. Ein Mann hat am Freitag versucht, einer Frau die Handtasche zu stehlen. Offenbar wurde der Dieb durch die Hilfeschreie der Frau abgeschreckt und flüchtete ohne Beute.

Gegen 17.30 Uhr war die 38-Jährige zu Fuß auf der Straße Am Stadion in Oberkaufungen unterwegs, als sich ihr von hinten ein Mann näherte und sie völlig unvermittelt zu Boden stieß. Das teilte die Polizei mit. Er wollte ihr die Handtasche entreißen und versuchte noch, an ihre Jackentaschen zu kommen und auch dort nach Beute zu suchen.

Die 38-Jährige schrie wohl so laut und vehement, dass der Angreifer von der Frau abließ und in Richtung der Straßenbahngleise flüchtete. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Hinweise: 05 61/91 00