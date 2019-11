Kein Bauboom am Rand von Kommunen im Landkreis Kassel trotz weniger Vorgaben für Bauland

Die Regel, die das Bauen am Rand von Städten und Gemeinden seit 2017 erleichtert. Im Landkreis hat dies aber nicht für eine Flut neuer Baugenehmigungen gesorgt.

Kreis Kassel – Dennoch ist das Wohnen im Speckgürtel nach wie vor beliebt, und es wird viel neu gebaut – wenn auch nicht nach vereinfachter Regelung.

Kaufungen

„Die Gemeinde Kaufungen hat bisher keine Bebauungspläne nach Paragraf 13b ausgewiesen, da es sich thematisch nicht angeboten hat“, sagt Julia Gerhold von der Pressestelle.

Paragraf 13b des Baugesetzbuches besagt, dass Flächen unter 10 000 Quadratmetern im Außenbereich ausnahmsweise auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und Ausgleichsmaßnahmen als Bauland ausgewiesen werden dürfen. Es geht dabei um Flächen an Wohngebieten, die die Kommune erweitern. Die Baugebiete, die Kaufungen in den vergangenen Jahren ausgewiesen hat, seien zudem größer als die 10 000 Quadratmeter, so Gerhold.

Vellmar

„In Vellmar wurden weder seit 2017 noch zuvor Flächen als Bauland im Außenbereich ausgewiesen“, so Bürgermeister Manfred Ludewig. In der jüngsten Vergangenheit seien in der Stadt drei Bebauungspläne per Satzung beschlossen – davon allerdings keines in den Außenbereichen und keines nach Paragraf 13b. Die Planungen für den B-Plan „Wohnpark Obervellmar“ und für den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“ seien schon vor 2017 vorgenommen worden.

Das Baugebiet „Vellmar-Nord“ käme allein aufgrund der Größe mit rund 16 Hektar gar nicht in Frage. „Wohnraum wird auch in Vellmar stark nachgefragt, weshalb die Stadt sich dazu entschieden hat, ein eigenes Baugebiet auszuweisen“, sagt Ludewig: „Uns ist in Vellmar gerade die Umweltverträglichkeitsprüfung für die zukünftigen Bebauungen wichtig und bekommt einen sehr hohen Stellenwert zugewiesen.“ Ein Beispiel für die Umweltprüfung sei das Baugebiet „Alte Ziegelei“ in Niedervellmar, wo sich schützenswerte Berg- und Teichmolche angesiedelt hatten mit dem Ergebnis, dass die Molche auf eine Ausgleichsfläche umgesiedelt wurden.

Baunatal

Der Paragraf 13b Baugesetzbuch fand bisher in Baunatal keine Anwendung, so Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. Die Stadt Baunatal habe bisher keine Flächen im Außenbereich ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung und Ausgleichmaßnahmen als Bauland ausgewiesen. Zudem seien 2018 in Baunatal keine klassischen Wohnbaugebiete ausgewiesen worden.

Nabu Region Kassel

„Es profitieren nur die Baubranche und kommunale Kassen. Die großen Verlierer sind die Natur und im Endeffekt wir alle“, sagt Markus Dietrich, Vorsitzender des Nutschutzbundes Region Kassel (Nabu). Seit Einführung des 13b finde keine Reduzierung des Flächenverbrauchs mehr statt, wie es zur Erreichung des 30-Hektar-Zieles der Bundesregierung dringend nötig wäre. Es besage, dass der Flächenverbrauch bis 2030 mehr als halbiert werden soll.

Der Paragraf stehe deshalb nicht nur in Konflikt zu den erklärten Nachhaltigkeitszielen, sondern auch zum Baugesetz selbst. Das verpflichte, sparsam mit Flächen umzugehen. „Bei nüchterner Betrachtung darf es aufgrund der aufgezeigten Wirkungen keinen anderen Schluss geben als eine sofortige Abschaffung beziehungsweise ein Auslaufen des 13b“, sagt Dietrich – zumal vor allem der Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung einer EU-Richtlinie widerspreche.

Das sagen Stadt und Landkreis Kassel: Wohnungsnot steht Flächenversiegelung gegenüber

Im Landkreis Kassel sei durch die Neuregelung seit 2017 kein Bauboom ausgelöst worden, so Sprecher Harald Kühlborn. Aus Sicht des Naturschutzes sei die Sache zweischneidig. Dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfindet, sei nicht unbedingt ein Problem, vielmehr die nicht geschaffenen Ausgleichsflächen. Die Idee dieser Flächen ist laut Kühlborn, dass die Kommunen für ein neues Baugebiet Kompensation bieten müssen – direkt im Baugebiet oder in unmittelbarer Nähe. Einerseits könne der Wohnungsnot mit der Sonderregelung entgegengewirkt werden, andererseits „leistet es der Flächenversiegelung Vorschub“, so Kühlborn.

Es liegt im Ermessen der Gemeinde, den Paragraf 13b anzuwenden, heißt es vonseiten der Stadt Kassel. „Dieses Ermessen ist bislang nicht ausgeübt worden, da die Stadt Kassel eine Innenentwicklungsstrategie verfolgt und Flächen für Wohnbauland stets über qualifizierte Bebauungspläne unter Einbeziehung naturschutzrechtlicher Belange ausweist“, so Sprecher Michael Schwab. Der Paragraf werde überwiegend von Kommunen im ländlichen Raum angewendet.