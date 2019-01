Keine Beweise für Vergewaltigung - 34-Jähriger nur für Trunkenheit am Steuer verurteilt

Auch in der zweiten Verhandlung vor dem Landgericht konnte einem 34-jährigen Mann aus Niedenstein nicht nachgewiesen werden, dass er im Oktober 2014 auf dem SMA-Gelände in Niestetal eine Kasseler Prostituierte vergewaltigt hat.

Der Mann wurde lediglich zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt, weil er mit bis zu 2,6 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein nach Kassel gefahren war.

Staatsanwältin Milas hatte in ihrem Plädoyer drei Jahre und zwei Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Sie sah es als erwiesen an, dass der Mann die junge Polin auf dem Straßenstrich an der Wolfhager Straße in sein Auto genommen hatte. Sex für 50 Euro war vereinbart worden.

Doch statt an den Stammplatz der Frau zu fahren, steuerte der Niedensteiner den Parkplatz am SMA-Neubau an der A 7 an, wo er aber von einem Sicherheits-Mitarbeiter vertrieben wurde.

Auf einem angrenzenden Schotterweg hatte er die Frau aus dem Auto gezogen und auf der Motorhaube den Geschlechtsverkehr mit ihr ausgeübt, obwohl die Frau dies an dieser einsamen, dunklen Stelle nicht mehr wollte.

Danach war die Frau zu einem zufällig vorbeikommenden Streifenwagen geflohen und hatte die Beamten um Hilfe gebeten.

Der Angeklagte hatte ausgesagt, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.

Im ersten Prozess im Februar 2018 war die Polin nicht erschienen. Damals stand der Niedensteiner ebenfalls wegen Vergewaltigung einer zweiten Prostituierten an gleicher Stelle bei SMA vor Gericht. Auch damals war er nicht verurteilt worden, weil die Zeugin, die zur Tatzeit schwer unter Heroinentzug litt, sich gar nicht mehr an den Vorfall erinnern konnte.

Diesmal hatte die Polin das Geschehen zwar als Vergewaltigung geschildert, jedoch hatte sie sich mit dem Freier wegen Sprachbarrieren nicht austauschen können. Das Gericht konnte gestern nicht ausschließen, dass der Angeklagte gar nicht bemerkte, dass er eine Vergewaltigung vollzog.

Eindeutig hingegen war die Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein, den der 34-Jährige schon 2012 wegen zahlreicher Rauschdelikte hatte abgeben müssen. Im Oktober hatte er auf einer Kirmes nach Berechnung einer Gutachterin rund fünf Liter Bier getrunken, bevor er nach Kassel fuhr.

Der Fuldaer Psychiater Dr. Rainer Hoffmann sah dennoch wegen hoher Alkoholgewöhnung keine eingeschränkte Schuld- oder Steuerungsfähigkeit. Er attestierte ihm eine „erniedrigende und entwertende Grundhaltung“ gegenüber Frauen.

