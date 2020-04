Kennzeichen bei Unfall verloren

Zeugen gesucht

Lohfelden – Einen Schaden von 8000 Euro verursachte ein Autofahrer am Montagabend um 21.45 Uhr in der Söhrestraße in Lohfelden, als er mit seiner blauen Mercedes A-Klasse gegen geparkte Autos fuhr. Der Verursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle, ließ dort jedoch das vordere Kennzeichen seines Autos zurück.