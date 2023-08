Kitas im Landkreis Kassel suchen permanent Erzieher

Von: Theresa Novak

Kinder (Symbolbild) © Sebastian Gollnow / dpa

Der Fachkräftemangel macht vor kaum einer Branche Halt. Besonders prekär ist die Lage in Kitas. Erzieher werden teils verzweifelt gesucht.

Kreis Kassel - CDU und Grüne haben deshalb kürzlich im Landtag ein Gesetz beschlossen, das neben Erziehern demnächst den Weg frei macht für mehr Quereinsteiger mit anderen Ausbildungen in Kindergärten. Ihr Anteil darf von 15 auf 25 Prozent steigen. Es gehe dabei um Menschen, die bereits in Bildung und Betreuung gearbeitet hätten, denkbar seien etwa Logopäden.

Auch im Landkreis Kassel ist der Kampf um Erzieherinnen und Erzieher bei Kommunen und anderen Trägern an der Tagesordnung. „Aktuell haben wir alle Stellen besetzt, aber wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis“, sagt Michael Thöne, Fachbereichsleiter für allgemeine Verwaltung und Familie in Fuldatal. „Wir haben durch Fluktuation, krankheitsbedingte Ausfälle sowie Schwangerschaften eigentlich immer Bedarf und sind das ganze Jahr über permanent auf der Suche nach Fachkräften.“ Um Herr der Lage zu werden, soll in Fuldatal eine Task-Force gegründet werden, um Ausschreibungen und Besetzungen der Stellen vorrangig umzusetzen.

In Reinhardshagen ist die Lage laut Bürgermeister Fred Dettmar aktuell zwar unter Kontrolle, aber: „Wir suchen ununterbrochen nach Personal, wir schreiben 365 Tage im Jahr Stellen aus.“ 2022 musste in Reinhardshagen sogar eine Betreuungsgruppe schließen, weil damals zu wenig Fachkräfte vorhanden waren und auch die Suche nach neuen Mitarbeitern keinen Erfolg hatte. „Man kann ja die vorhandenen Mitarbeiter nicht bis an die Grenzen belasten, sonst erhöht sich schnell der Krankenstand.“

Auch in Baunatal ist man mit dem Thema Kitapersonal ständig beschäftigt. „Wir führen fortlaufend Vorstellungsgespräche“, sagt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. „Es gibt noch vereinzelt offene Stellen, aber wir hoffen, bald die Lücken im Personal schließen zu können.“ Baunatal beschäftigt insgesamt 250 Erzieherinnen und Erzieher. Dass bald mehr fachfremdes Personal eingestellt werden kann, sei sinnvoll. „Wir arbeiten schon seit einem Jahr mit multiprofessionellen Teams und sind froh, dass wir fachfremde Personen jetzt auf den Fachkräfteschlüssel anrechnen dürfen.“

Auch die Gemeinde Habichtswald hat „seit einem halben Jahr eine Dauerausschreibung laufen“, sagt Martin Rosowski, Stellvertreter des Bürgermeisters. „Wir haben eigentlich immer Bedarf.“ Viele Lücken würden durch Schwangerschaften und Erziehungszeiten gerissen. „Die Stellen wollen wir zwar nachbesetzen, sie sind allerdings dann nur befristet. Dafür bekommt man in der aktuellen Zeit keine Leute mehr.“ Die unbefristeten Stellen könnten dagegen bisher noch besetzt werden. Die Gemeinde setzt deshalb künftig auf einen Notfall-Pool. Das soll eine verlässliche Gruppe von Ehrenamtlichen sein, die im Notfall Betreuungszeiten im Kindergarten Kunterbunt in Ehlen übernehmen oder auch bei alltäglichen Dingen unterstützen kann.

Auch andere Träger haben es nicht leicht, Mitarbeiter zu akquirieren. Dem Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten Hofgeismar-Wolfhagen, zu dem zehn Kitas aus dem Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen gehören, fehlt im Durchschnitt durchgängig ein Mitarbeiter, sagt Ilona Schmand, Leiterin der Kita Villa Kunterbunt in Hofgeismar. „Wir haben das Glück, dass wir uns untereinander aushelfen können.“ Erzieher könnten sich heutzutage aussuchen, wo sie arbeiten. „Da besteht schon die Angst, dass Mitarbeiter wechseln, wenn sie irgendwo bessere Konditionen bekommen können“, sagt Schmand.

Die Awo ist Träger der Kindergärten in der Gemeinde Helsa, von zwei Krippen in Baunatal und einem Kindergarten in Kassel. „Insgesamt sind derzeit viereinhalb Stellen offen“, sagt Nancy Schmidt, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe bei der Awo Nordhessen. „Das ist zur heutigen Zeit ganz normal und Alltag. Auch sie sagt: „Erzieher schauen sich ständig um, sie können sich aussuchen, wo und zu welchen Konditionen sie arbeiten wollen.“