Der Natursee Bühl bei Ahnatal wird offiziell Badestelle

Von: Valerie Schaub

Der Natursee Bühl im Kreis Kassel wird nun offiziell Badestelle. Die Gemeinde Ahnatal will den Sprungfelsen und Uferteile zur Sicherheit absperren.

Ahnatal – Der Bühl in Ahnatal galt lange als Geheimtipp für Badegäste. Mittlerweile ist er für viele Menschen ein bekannter Badesee. Die Gemeinde hat das immer geduldet. Jetzt soll das Baden darin sicherer werden. Dafür will die Gemeinde den See als Badestelle einstufen und in verschiedenen Punkten nachbessern.

„Bisher war der Bühl weder Naturbad noch Badestelle, offiziell gar nichts“, sagt Christian Viereck vom Ordnungsamt. Mit dem Titel Badestelle sind Pflichten verbunden. Einen Teil davon, wie jährliche Wasserkontrollen, erfüllt die Gemeinde bereits. Für die Einstufung hat sich Ahnatal Hilfe von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen geholt.

Kreis Kassel: Bühl bei Ahnatal wird offiziell Badestelle

Der Bühl bei Ahnatal ist ein beliebter Badesee im Kreis Kassel. Der Fels am Uferbereich soll demnächst abgesperrt werden. © Ruth Brosche

Als erstes nach der Besichtigung des Gutachters hat der Bauhof das Holzkreuz in der Mitte des Sees abgebaut, erklärt Christian Viereck. Es war an einer Kette befestigt und schwamm in der Mitte des Sees. Der Gutachter sah das als gefährlich an, es lade auch ungeübte Schwimmer ein, den Badesee zu queren. Die Kette berge die Gefahr, sich darin zu verheddern.

Es gab schon Unfälle mit Verletzten, weil die Seetiefe dort sehr unterschiedlich ist.

Als Gefahr sieht das Gutachten auch den Fels am Ufer – die Gemeinde nennt ihn „Sprungfels“, weil Badegäste ihn immer wieder als solchen benutzen. „Es gab schon Unfälle mit Verletzten, weil die Seetiefe dort sehr unterschiedlich ist“, sagt Viereck. Das Gutachten sieht vor, Verbotsschilder aufzustellen und den Fels so abzusperren, dass niemand mehr draufklettern kann. Bürgermeister Stephan Hänes sieht das als größte Herausforderung an. Schließlich liegt der Fels im Wald.

Den einen oder anderen Zaun wird der Bauhof auch um einzelne, vom Gutachten bestimmte Uferbereiche aufstellen, etwa dort, wo das Ufer steil ist und zwei abschüssige Wege zum Wasser führen. Das sei punktuell, niemand müsse einen kompletten Zaun um den See befürchten, betont Bürgermeister Hänes. „Es geht dabei hauptsächlich um die Sicherheit von Kindern.“

Natursee Bühl: einzelne Zäune am Ufer sollen Sicherheit bieten

Aber auch ohne die Bemühungen der Gemeinde: Jeder Badegast müsse sich bei Naturseen immer auf Gefahren einstellen, sagt Bürgermeister Stephan Hänes. Dass der Bühl nun als Badestelle eingestuft wird, habe vielmehr mit Rechtssicherheit zu tun. Damit will sich die Gemeinde absichern für mögliche Klagen nach Badeunfällen.

Hintergrund ist das Urteil im Badeunglück von Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis. In einem Teich waren dort im Sommer 2016 drei Geschwister ertrunken. Das Landgericht Marburg sah es als erwiesen an, dass die Gemeinde den Teich hätte absichern müssen. Es verurteilte den Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe auf Bewährung.

Dieses Urteil sorgt seitdem für Vorsicht und generell „für große Unsicherheit“, wie Hänes sagt. Ihm persönlich wäre es lieber, den Bühl so zu lassen, wie er ist „Wir würden uns viel Aufwand, Geld und Arbeit ersparen.“ Das Urteil sei für viele Bürgermeisterkollegen nicht nachvollziehbar. Von Bürgern und Badegästen erhofft sich die Gemeinde Verständnis. (Valerie Schaub)

Schon gewusst? Am Bühl wurde früher Basalt abgebaut. Der See entstand nach dem Einsturz des Steinbruchs, der sich mit Regen- und Grundwasser füllte. Der Sprungfels ist eine aus dieser Zeit übriggebliebene Basaltsäule. Der See hat verschiedene Tiefen zwischen sechs und zwölf Metern, wie die Berufsfeuerwehr bei ihren Übungen festgestellt hat. Zwischen Ufer und Fels liegen rund 126 Meter. (vsa)