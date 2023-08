„Wir können das genauso“: Anteil von Feuerwehrfrauen in Einsatzabteilungen immer noch gering

Frauen in der Feuerwehr

Auch wenn es nicht mehr als Besonderheit gilt, dass Frauen in Einsatzabteilungen von Feuerwehren sind: Ihr Anteil ist immer noch gering. Warum?

Fuldatal – Als Brigitte Degenhardt in den Rüstwagen der Feuerwehr steigt, sagt sie: „Da könnte ich ja noch ein paar Einsätze fahren.“ Diesmal ist es zwar nur für ein Foto. Aber vor allem das Rüstwagenfahren wird ihr fehlen.

Mit 65 Jahren ist damit jetzt Schluss, die Ihringshäuserin verlässt den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr – nach über 20 Jahren Dienst – und lange Zeit als einzige Frau unter Männern. Aber in der Welt der Wehr kommt es auf andere Dinge an, das stellt die Feuerwehrfrau schnell klar. Gute Kameradschaft zum Beispiel.

Kreis Kassel: Anteil von Feuerwehrfrauen in Einsatzabteilungen immer noch gering

+ Brigitte Degenhardt aus Ihringshausen verlässt nach über 20 Jahren Feuerwehrdienst die Einsatzabteilung. Lange Zeit war sie dort die einzige Frau. © Valerie Schaub

Wenn Brigitte Degenhardt von der Feuerwehr erzählt, bekommt man selbst Lust, einzutreten. Sie sitzt mit ihren 1,58 Metern und den pink glitzernden Fingernägeln in der Florianstube, vor ihr zwei Ordner, die all ihre Lehrgänge dokumentieren.

Ab 1990 hat die gelernte Einzelhandelskauffrau in der Florianstube geputzt und ausgeschenkt. Auf den Tischen sieht sie damals Werbeflyer der Feuerwehr liegen. „Dein Platz ist noch frei“, steht drauf. „Den könnte ich besetzten“, denkt sie sich, spricht mit ihrem Mann, der auch in der Einsatzabteilung ist und tritt ein.

Prompt macht sie nicht nur den Grundlehrgang, sondern auch gleich den für Funk und Atemschutzgeräteträger, für Motorsäge und Chemikalienschutzanzug und als Maschinistin. „Da war ich schon über 40.“ Ihre Kinder waren schon längst aus dem Gröbsten raus.

Als sie den Lehrgang zur Feuerwehrsanitäterin macht, fährt sie zwei Tage freiwillig im Rettungswagen mit. Wenn Brigitte Degenhardt etwas macht, dann richtig, das weiß auch einer ihrer Chefs, Ralf Ritter. Um die Eignung als Atemschutzgeräteträgerin zu bestehen, treibt sie vorher intensiv Sport.

Über 500 Einsätze als Feuerwehrfrau

Sie meldet sich zum Squash und Spinning an und besteht alle Tests bestens. Mit Ausrüstung tragen Feuerwehrleute bei diesen Einsätzen immerhin bis zu 25 Kilogramm Zusatzbelastung am Körper, erklärt Ritter, stellvertretender Gemeindebrandinspektor.

An einen Einsatz damit erinnert sich Brigitte Degenhardt noch gut: Es gab einen Hausbrand um Mitternacht. Mit den Zusatzkilos auf dem Rücken kletterte sie mit einem Kameraden über ein Satteldach und quetschte sich durch eine kleine Luke. „Da stieg der Puls auf 200.“

Bestimmt 500 Einsätze hat Degenhardt geleistet, „jeder war für sich interessant.“ Einmal hat sie bei Wilhelmshausen nach einem Unfall eines Tiertransporters versucht, entlaufene Schweine zurückzulocken. Skurril war das.

Diese und viele schöne Erinnerungen werden bleiben. Aber Brigitte Degenhardt will auch Nachfolgerinnen haben. Drei sind es momentan. „Wir können das genauso“, sagt sie.

Den Nachwuchs motivieren, wird sie jetzt selbst, als Betreuerin in der Kinderfeuerwehr. Weil in Hessen spätestens mit 65 Jahren Schluss im Einsatzdienst ist, wechselt Degenhardt in die Ehrenabteilung. Dort ist sie in ganz Fuldatal wieder die einzige Frau. (Valerie Schaub)

Rubriklistenbild: © Valerie Schaub