Auswanderer aus Söhrewald wurde in Costa Rica getötet

Von: Michaela Pflug

Teilen

Strände, Urwälder und Vulkane: Costa Rica bietet ganz unterschiedliche Landschaften, auf einer Fläche kaum größer als Niedersachsen. Hier der Blick aufs Meer in der Nähe von Quepos unweit von Portalón. © Panthermedia.net/mathes

Der Traum endete jäh: Ein Auswanderer mit Wurzeln in Söhrewald wurde am 14. Mai in Costa Rica getötet, wie erst jetzt bekannt wurde.

Söhrewald/Portalón – Weiße Strände, üppiges Grün und tropische Wärme – Costa Rica ist für viele ein Traumland. Auch für Manuel S., der mit seiner Partnerin in das zentralamerikanische Land ausgewandert war. Über 600 Bäume und Sträucher hatte er auf seiner Fruchtfarm in den Hügeln nahe Portalón an der Pazifikküste angepflanzt.

Er wollte in den Ökotourismus einsteigen, Gästen Flora und Fauna näherbringen. Der Traum endete jäh am 14. Mai dieses Jahres. An diesem Tag wurde der 40-Jährige aus Söhrewald getötet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Internetplattform „Gofundme“ hervor.

Kreis Kassel: Auswanderer aus Söhrewald in Costa Rica getötet

Dort sammeln Hinterbliebene seit Kurzem Spenden für einen Anwalt und das Aussetzen einer Belohnung für Hinweise auf die unbekannten Täter. Die hatten nach dem als hinterlistig beschriebenen Mord einen Brand gelegt, Hab und Gut seien so verloren gegangen.

Die Eltern wollen auf HNA-Nachfrage keine weiteren Details nennen. Sie wenden sich aber mit der Bitte um Nachsicht und die Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser für sie äußerst schwierigen Zeit an die Öffentlichkeit.

Weitere Einzelheiten zur Tat lassen sich in einem Artikel der örtlichen Zeitung „La Teja“ entnehmen. Dort wird vermeldet, dass die Autopsie ergeben habe, dass Manuel S. an einer Kopfverletzung starb, die ihm mit einer Axt zugefügt wurde.

Im Nachgang sei, mutmaßlich um Spuren zu verwischen, ein Feuer gelegt worden. Als Quelle wird das Organismo de Investigación Judicial genannt, eine dem obersten Gericht Costa Ricas untergeordnete Ermittlungsbehörde.

Der Deutsche sei in einer provisorischen Hütte gestorben, heißt es weiter. Es seien jedoch bereits Vorbereitungen für den Hausbau auf dem Grundstück getroffen worden. Bereits mehr als ein Jahr habe Manuel S. dort gewohnt und als Landwirt gearbeitet.

Staatsanwaltschaft Kassel geht von Gewaltverbrechen aus

Die Staatsanwaltschaft Kassel gibt keine konkret personenbezogenen Auskünfte. Sprecher Andreas Thöne bestätigt aber, dass dort ein Verfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung eines 40-jährigen Mannes am 14. Mai an seiner Wohnanschrift in Costa Rica läuft.

Es besteht der Verdacht, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.

„Es besteht der Verdacht, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist“, sagt Thöne. Die Ermittlungen seien von den costa-ricanischen Strafverfolgungsbehörden bereits aufgenommen. Diese haben sich sodann über einen Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes an die deutschen Polizeibehörden gewandt.

Es soll geklärt werden, ob in Deutschland möglicherweise Erkenntnisse gewonnen werden könnten, die den costa-ricanischen Behörden bei ihren Ermittlungen helfen. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft Kassel Kenntnis von dem Tatverdacht erlangt und – da der Verstorbene in Deutschland zuletzt im Landkreis Kassel gemeldet war – ein eigenes Ermittlungsverfahren eröffnet.

„Sollten die hiesigen Ermittlungen verfahrensrelevante Umstände zutage fördern, würden diese über ein förmliches Rechtshilfeverfahren an die Justizbehörden in Costa Rica übermittelt werden“, so Thöne. (Michaela Pflug)