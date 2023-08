Ab dem Winter bleibt’s kalt: Baunataler Heizungsbauer Kahl schließt Betrieb

Von: Raphael Digiacomo

Der Baunataler Heizungsbauer Kahl schließt den Betrieb zum Jahresende. Es fehlt ein Nachfolger für das Traditionsunternehmen aus Hertingshausen.

Baunatal – Nach 63 Jahren und zigtausend eingebauten Heizungen in der gesamten Region endet eine Ära: Das Traditionsunternehmen Kahl in Hertingshausen stellt den Betrieb ein. Aufgrund von Fachkräftemangel sieht sich Holger Kahl gezwungen, den erfolgreichen Baunataler Familienbetrieb zu schließen, den er seit 1990 in zweiter Generation führt.

So geht es vielen in der Branche. Kahl hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger auch an die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg gewandt, dort ist das Problem bekannt und allgegenwärtig. „Auf drei Betriebe die schließen, kommt maximal ein Bewerber. Und das gilt für alle Handwerke.“

Kreis Kassel: Baunataler Heizungsbauer Kahl schließt Betrieb zum Jahresende

Das Ende einer Ära: Holger Kahl schließt Ende des Jahres seinen Heizungsbau-Betrieb in Hertingshausen. Das Baunataler Traditionsunternehmen hatte mehr als 60 Jahre und über zwei Generationen Bestand. © Raphael Digiacomo

„Zwei Meister hatten in Aussicht gestellt, den Betrieb zu übernehmen, beide sind abgesprungen“, sagt Kahl. Der demografische Wandel führe schon seit Jahren dazu, dass im Handwerk an allen Ecken und Enden Personalnot herrsche, erklärt der 60-Jährige.

Dabei verfügt das Familienunternehmen, das einst Holgers Vater Gerhard Kahl gegründet hatte, über einen ansehnlichen Kundenstamm: „Wir betreuen zurzeit etwa 3000 Kunden in Baunatal, Kassel und Umgebung.“

Dabei handle es sich um circa 2000 Heizgeräte von Privatkunden sowie 1000 Anlagen in Immobilien lokaler Wohnungsgesellschaften. Um die Kunden täte es ihm leid, sagt Kahl, jeder einzelne von ihnen sei angeschrieben worden, viele hätten sich zurückgemeldet und für die Jahre verlässlicher Arbeit bedankt, andere seien nun ratlos und auf der Suche nach Ersatz. Und der sei rar.

Früher hat das Kundenpotenzial eines Unternehmens dessen Wert ausgemacht – heute ist es das Personal.

In der Vergangenheit selten, nun Standard: Ein Handwerksbetrieb schließt seine Werkstatt, doch ein Nachfolger ist nicht in Sicht: „Früher hat das Kundenpotenzial eines Unternehmens dessen Wert ausgemacht“, erklärt der Handwerksmeister.

„Hätte ich damals das Unternehmen verkauft, hätte ich ausgesorgt.“ Nun sei dem bei Weitem nicht so, die Nachfrage der Kunden könne man mit den eigenen Kapazitäten längst nicht mehr bedienen. „Heutzutage ist es das Personal, das den Wert eines Handwerksbetriebs definiert.“

Gründe für den Fachkräftemangel gibt es einige: „Die Gesellschaft wird immer älter, es gibt weniger junge Menschen, die enorm viele Möglichkeiten zur Wahl haben.“ Auch schlüpfen Kinder immer seltener in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern. Dabei unterschätzen viele noch immer das Potenzial, das sich im Handwerk verbirgt.

„Es gibt reichlich sichere Arbeitsplätze, gute Verdienstmöglichkeiten und vielfältige Perspektiven.“ So wüsste kaum jemand, dass eine dreijährige Ausbildung – mit der Abschlussnote 2,5 oder besser – seit 2011 in Hessen mit dem Fachabitur gleichgesetzt ist und die Absolventen dann auch zu einem Hochschulstudium qualifiziert.

Personalnot und Fachkräftemangel betrifft das gesamte Handwerk

Wenn nun ein Handwerker seinen Meister macht, hat er die Qual der Wahl, und „die fällt dann meist auf eine Angestelltenstelle bei einem größeren Betrieb“, berichtet Kahl. Dafür habe er allerdings Verständnis. Viertagewoche, ein gewisses Maß an Flexibilität und überschaubare Verantwortung: „In der Situation würde ich auch bei einem Betrieb mit mindestens zehn Kollegen arbeiten wollen.“

Als Unternehmer sei man für seine Mitarbeiter stets verantwortlich, sofern man diese überhaupt finde – und dann auch halten könne. „Auch am Wochenende oder zu später Stunde muss man mal ran. Gerade im Winter, wenn eine defekte Heizung einer kalten Wohnung gleichkommt.“

Zudem komme die Gesetzeslage Arbeitnehmern entgegen: „Wer seinen Job kündigt, ist nach vier Wochen raus – wem gekündigt wird, bleiben je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit Monate Zeit, sich umzuorientieren.“ Da Arbeitnehmer um die Personalnot wüssten, und diese jedes Unternehmen betreffe, seien Betriebe in der schwächeren Position und ließen sich oftmals gegeneinander ausspielen – wie beim Thema Gehalt.

Auch sei das Berufsbild anspruchsvoller geworden, moderne Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik setze ein breites Wissen voraus. „Mit Reglern und Heizpumpen ist die Elektronik dazugekommen. Was früher mehrere Berufe waren, ist nun ein einziger.“ So reichen kaum drei Ausbildungsjahre, meistens müssen ein halbes oder sogar ganzes Jahr drangehängt werden, um die Prüfungen zu bestehen. „Dafür ist es ein toller Beruf, der viel Freude macht.“

Eine konkrete Lösung für den Fachkräftemangel sieht Kahl nicht. „Das wird mindestens fünf Jahre so weiter gehen.“ Zusätzliche Anreize und Werbung für das Handwerk als solches seien nun wichtiger denn je. (Raphael Digiacomo)