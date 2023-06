Fleißig wie die Bienen: Einblicke in die laufende Honigernte

Von: Raphael Digiacomo

Baunataler Imker David Schulz gewährt Einblicke in die laufende Honigernte. Doch die fleißigen kleinen Tiere produzieren weit mehr als nur leckeren Honig.

Baunatal – Die Bienen summen in der Luft, Rauchschwaden wabern aus dem Smoker in den Bienenstock. David Schulz zieht einen Rahmen nach dem anderen aus dem Stock. „Voll mit Honig“, sagt er und wiegt einen Rahmen in seinen Händen. Dieser ist innen mit dichten, goldfarbenen Waben ausgefüllt.

„Aus einem vollen Rahmen kommen beim Schleudern etwa zwei Kilo Honig raus“, sagt der 75-Jährige in seinem Garten in Baunatal. Mit dem Smoker, einem Raucherzeuger, bläst er Rauch in den Stock. „So wissen die Bienen, dass ich es bin und stechen nicht zu.“ Schulz stammt aus Halbstadt in Westsibirien und ist seit seiner Jugend begeisterter Hobbyimker.

Kreis Kassel: Baunataler Imker David Schulz gewährt Einblicke in die laufende Honigernte

Durch den Rauch kommunizieren Imker und Bienen: David Schulz kontrolliert den Zustand seines Bienenvolkes und die Menge des Honigs in den Waben. © Raphael Digiacomo

Nach 30 Jahren in Russland ist der gelernte Elektroniker nach Deutschland gekommen und hat viele Jahre am Klinikum im Bielefeld gearbeitet. Doch seine Leidenschaft seien stets die kleinen, fleißigen Tiere, denen er sich jeden Tag für mehrere Stunden widmet. „Bienen sind faszinierend, sie produzieren weitaus mehr als nur leckeren, gesunden Honig. Propolis, Gelée royale, Wachs und sogar Bienengift: Alles, was die Biene produziert, ist wertvoll und manches davon hat auf uns Menschen eine heilende Wirkung.“

So habe die Apitherapie, also die medizinische Verwendung von Bienenprodukten, in Ost- und Südosteuropa eine jahrtausendealte Tradition. „Aktuell erforscht auch die westliche Wissenschaft verstärkt die medizinische Verwendungsmöglichkeit, besonders von Bienengift und Bienen-Stockluft.“ Studien ließen auf vielversprechende Einsatzgebiete hoffen, vor allem bei Allergikern und Asthmatikern.

Rapshonig, Lindenhonig und Akazienhonig: Jede Sorte hat ein eigenes Aroma

Nun ist die Saison der jährlichen Honigernte voll im Gange und Schulz produziert ebenso fleißig wie seine Tiere Rapshonig. Den füllt er in Gläser zu 500 Gramm ab und verkauft sie für je sechs Euro. „Die Gläser bitte nicht wegwerfen, sondern mir wiederbringen.“ Er wäscht und sterilisiert sie, um sie dann wiederzuverwenden.

In den Waben brüten Bienen und lagern Honig. © Digiacomo, Raphael

Um seinen Honig verkaufen zu dürfen, muss Schulz sich streng an die Vorgaben des Deutschen Imkerbundes und des Kasseler Imkervereins halten, dessen Mitglied er ist. „In ein paar Wochen blühen andere Pflanzen, dann werde ich Linden- und Akazienhonig produzieren.“ Jede Honigsorte verfügt über eine einzigartige Farbe, Konsistenz – und Aroma.

Heuschnupfen, Aathma, Allergie: Honig gilt als natürliches, sanftes Antiallergikum für Menschen

„Honig gilt als natürliches, sanftes Antiallergikum für Menschen, die an Heuschnupfen leiden, da er die Pollen enthält.“ Diese tragen die Arbeiterbienen gemeinsam mit dem Nektar in den Stock, in dem sie Waben bauen und Honig produzieren. „Die darin enthaltenen Aminosäuren machen den Honig zu einem der wenigen natürlichen Produkte, die viele Jahre haltbar bleiben und genießbar sind.“

Aus Bienenwachs können Kerzen gedreht werden. © Digiacomo, Raphael

Schulz kontrolliert die elf Rahmen, die eng nebeneinander in der Beute, einem Styroporkasten stehen, regelmäßig und prüft ihr Gewicht. Sind sie mit Waben durchzogen, schwer und voller Honig, kommen sie in die Schleuder. „Durch die Zentrifugalkräfte kommt dann unten das flüssige Gold raus, die gesündeste Süße, die es gibt.“ (Raphael Digiacomo)

Auf der Suche nach dem Nektar 0,1 Gramm wiegt in etwa eine Arbeiterbiene – das Weibchen, das den Großteil des Bienenvolkes ausmacht – im Durchschnitt. Drohnen, männliche Bienen, und die Bienenkönigin, die diese befruchten, bringen das Doppelte auf die Waage. 1,5 Kilo Nektar müssen Bienen sammeln, eintragen und weiterverarbeiten für ein handelsübliches Glas Honig. Rund 50 000 Trachtflüge sind dazu erforderlich, bei denen bis zu 7.000.000 Blüten besucht werden. 5 Jahre kann eine Bienenkönigin unter optimalen Bedingungen leben und in dieser Zeit bis zu 500.000 Eier legen. Eine Arbeitsbiene lebt nur vier bis fünf Wochen im Sommer und fünf bis sechs Monate im Winter. Drohnen leben vom Frühjahr bis zum Spätsommer. Bei der Paarung mit der Königin sterben sie. 8,5 Kilometer ist die Strecke, die eine Arbeiterin durchschnittlich am Tag zurücklegt, um den Nektar aus Blüten zu sammeln und zum Bienenstock zu bringen. 22 Grad Celsius ist die bevorzugte Temperatur von Bienen. Dabei sammeln sie besonders fleißig Nektar. Zeigt das Thermometer mehr als 37 Grad an, hören sie auf, Nektar zu sammeln. 32 Stundenkilometer ist die maximale Geschwindigkeit, die eine westliche Honigbiene im Flug erreicht. Somit erreicht sie dasselbe Tempo wie Fußballstar Thomas Müller. 200 Liter Nektar benötigt ein Bienenvolk für die Eigenversorgung – etwa eine gefüllte Badewanne. 60.000 Arbeiterinnen leben in einem Bienenvolk. Dazu kommen die Königin und bis zu 1000 Drohnen. Zum Vergleich: So viele Menschen leben etwa in Summe in Baunatal, Wolfhagen und Vellmar. 36.000.000 Kilometer Flugdistanz legt ein Bienenvolk im Jahr zurück. Das entspricht circa 900 Weltumrundungen. (rdg)