Martins Traum: Staatenloser, schwerbehinderter Achtjähriger will nach Disneyland Paris

Von: Raphael Digiacomo

Baunataler Pflegeeltern kämpfen um Reisepass für staatenlosen, schwerbehinderten Achtjährigen. Der Junge will einmal im Leben nach Disneyland Paris.

Baunatal – Wie viele Kinder liebt auch Martin Comics, vor allem die Superhelden aus dem Marvel-Universum haben es ihm angetan. Der Achtjährige aus Baunatal hat einen großen Traum: Einmal im Leben will er seine geliebten Actionhelden im Disneyland Paris hautnah erleben.

Martin kann allerdings nicht einfach losfahren: Er ist körperlich und geistig stark eingeschränkt – und staatenlos. „Martin hat zwar eine Steuernummer bekommen, einen deutschen Pass allerdings nicht“, sagt Pflegemutter Jennifer Krämer.

Holzgeschnitzte Beschützer aus dem Marvel-Universum: Pflegevater Pascal Blödow und Ramona Marterer vom Pflegedienst Garant AIP zusammen mit Martin auf der Dachterrasse der Wohnung in Baunatal. © Raphael Digiacomo

Der Achtjährige ist in Kassel geboren – da aber seine leiblichen Eltern beide bulgarische Staatsangehörige sind und zum Zeitpunkt der Geburt weniger als ein Jahr in Deutschland gemeldet waren, hat der Junge nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Eltern hätten die Geburt des Kindes dem bulgarischen Konsulat nie gemeldet, weshalb er trotz eines rechtlichen Anspruchs keinen bulgarischen Pass besitzt.

Das sagt das bulgarische Generalkonsulat „Eltern sind verpflichtet, ihr Kind ins bulgarische Geburtenregister einzutragen. Für jedes Kind bulgarischer Staatsangehörigkeit wird eine bulgarische Geburtsurkunde ausgestellt“, teilt Diana Popova, Konsulin des Generalkonsulats der Republik Bulgarien in Frankfurt auf Anfrage mit. Diese liegt im Fall von Martin nicht vor. Erst nach der Eintragung und Ausstellung der bulgarischen Geburtsurkunde bekommt das Kind die Rechte und Pflichten eines bulgarischen Staatsangehörigen. (rdg)

„Martins leibliche Eltern zeigten kein Interesse an ihrem Sohn, so habe ich vom Familiengericht das Sorgerecht für Martin erhalten“, erklärt Krämer. Die 31-Jährige betreute den Jungen zunächst als Intensivpflegerin, habe ihn 2018 aber auf Bitte eines der ihn betreuenden Ärzte bei sich aufgenommen.

„Die Ärzte sagten Martin damals eine Lebenserwartung von zwei, drei Wochen voraus – er kam also eigentlich zum Sterben zu mir.“ Nun lebt der Junge schon seit fünf Jahren mit ihr, Lebensgefährten Pascal Blödow und dem gemeinsamen Sohn Leon.

Martin leidet seit seiner Geburt an einer seltenen Genkrankheit – einer pathogenen Mutation im CACNA 1d-Gen. „Das bedeutet, dass seine Organe untereinander nicht kommunizieren“, erklärt Blödow. Martin kann nicht sprechen, nicht schlucken – und damit auch keine feste Nahrung zu sich nehmen.

Pflegekind Martin aus Baunatal leidet an seltener Genkrankheit

Er sitzt im Rollstuhl, seit einer schweren Corona-Infektion im Frühjahr 2022 muss er zusätzlich durchgehend künstlich mit Sauerstoff beatmet werden. „Früher oder später wird unser Junge an Organversagen, Herzinfarkt oder respiratorischer Insuffizienz sterben.“

Martin besucht die Alexander-Schmorell-Schule in Kassel und teilt mit seinem Pflegevater dessen Liebe zu Hulk, Spider-Man und anderen Marvel-Superhelden. „Sein größter Wunsch ist es, einmal mit uns in diese fantastische Welt einzutauchen, wie es im Disneyland Paris möglich ist.“

Doch ohne gültige Reisedokumente riskieren die Pflegeeltern, dass Martin im Falle eines medizinischen Notfalls als Staatenloser in die Obhut der örtlichen Behörden fallen würde, da das Sorgerecht per deutschem Urteil in Frankreich nicht rechtsbindend sei.

Stadt Baunatal, Regierungspräsidium Kassel, Jugendamt: Eine Odyssee an Behördengängen

„Seit drei Jahren laufen wir von Behörde zu Behörde, um endlich einen Pass für ein Kind zu erhalten, dass in Deutschland geboren wurde und das Land nie verlassen hat“, sagt Krämer. „Die Situation ist unfassbar frustrierend.“ Das als untere Verwaltungsbehörde zuständige Standesamt der Stadt Baunatal hätte der Familie bei der Bearbeitung des Einbürgerungsantrags schleppend und nur widerwillig geholfen.

„Zunächst dachte der Sachbearbeiter, Martin wolle heiraten. Dann verwies er uns an das Regierungspräsidium Kassel. Da hab’ ich mich verarscht gefühlt“, schildert Krämer den bürokratischen Prozess, der erst Fahrt aufgenommen habe, „als ein Mitglied des Hessischen Landtags Druck machte.“

Das sagt das Regierungspräsidium Kassel Die zuständige Verwaltungsbehörde, bei der der Einbürgerungsantrag gestellt werden muss, sei im vorliegenden Fall die Stadt Baunatal, wie das Regierungspräsidium (RP) Kassel auf Anfrage mitteilt. Zwischen der Stadt und dem RP habe es dazu bereits einen Erstkontakt und allgemeinen Austausch gegeben. Die Vorgangsbearbeitung der Stadt Baunatal sei jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass der Antrag und die Verfahrensakte mit den konkreten Informationen aktuell noch nicht vorliege. (rdg)

Die Stadt Baunatal wollte sich zu den Vorgängen auf Anfrage nicht äußern. Aus Gründen des Datenschutzes, so die Begründung. Krämer schaltete schließlich einen Anwalt ein.

Nun hofft Blödow, dass dem Antrag stattgegeben wird, und dass Martin bald einen Pass sein Eigen nennen darf. „Das Staatenlosenübereinkommen der Uno sieht zudem einen Passersatz vor.“ Doch die Informationen zu dem auch in der EU gültigen „blauen Ausweis“ habe er selbst recherchieren müssen, da die Behörden „dazu nichts sagen konnten.“

Blauer Passersatz Im Rahmen des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen sieht die Uno seit 1954 einen Passersatz für Staatenlose vor. Der blaufarbene Reiseausweis ist weltweit gültig und wird für mindestens drei Monate und höchstens drei Jahre ausgestellt. Sobald sich sein Inhaber in einem Staat niederlässt, geht die Zuständigkeit auf den neuen Aufnahmestaat über. Nach erfolgreicher Einbürgerung wird der „blaue Ausweis“ im Anschluss gegen einen regulären Pass des aufnehmenden Staates ausgetauscht. (rdg)

Sollte Martins Traum in Erfüllung gehen, wird er gemeinsam mit seiner Familie und den Pflegern eines Tages nach Paris reisen – und einmal seinen Helden ganz nahe sein. Dann könnte auch Ramona Marterer mit dabei sein. Sie ist eine der Pflegekräfte, die sich rund um die Uhr um Martin kümmern. „Er ist fröhlich und lieb, ein kleiner Sonnenschein.“ (Raphael Digiacomo)