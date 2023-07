Martins Traum: Leser wollen staatenlosem Achtjährigen bei seiner Reise ins Disneyland helfen

Staatenlosigkeit

Martins Traum stößt auf breite Unterstützung: Leser wollen staatenlosem, schwerbehinderten Achtjährigen aus Baunatal bei seiner Reise ins Disneyland helfen.

Baunatal – Der HNA-Bericht über den Kampf von Jennifer Krämer und Pascal Blödow um einen Reisepass für ihr Pflegekind Martin sorgt für zahlreiche Reaktionen. Davon zeugen Leserbriefe, Zuschriften und Kommentare im Netz unter dem Artikel auf Facebook und Instagram.

Manche Leser gehen noch einen Schritt weiter und bieten nun der Familie des Jungen aus Baunatal Hilfe an. In einigen Fällen handelt es sich dabei um finanzielle Unterstützung, in einem anderen um eine Rundfahrt der außergewöhnlichen Art.

Kreis Kassel: Staatenloser schwerbehinderter Achtjähriger will nach Disneyland Paris reisen

Erfahren breiten Zuspruch in der Öffentlichkeit: Pflegevater Pascal Blödow und Ramona Marterer vom Pflegedienst Garant AIP zusammen mit Martin in Baunatal.

Der staatenlose, schwerbehinderte Martin träumt davon, einmal im Leben seine geliebten Comic-Actionhelden im Disneyland Paris hautnah zu erleben. Seine Pflegeeltern werden jedoch eine Reise ins Ausland nicht riskieren, so lange die Staatsangehörigkeit des Achtjährigen nicht abschließend geklärt ist.

Der Grund: Bei einem medizinischen Notfall würde die Obhut des Jungen an örtliche Behörden gehen, da das Sorgerecht der Pflegemutter qua Gerichtsurteil nur in Deutschland klar geregelt ist.

Der Antrag auf Einbürgerung führt die Pflegeeltern bereits seit Jahren auf eine schier endlose Odyssee von Behörde zu Behörde. Die Zeit läuft, denn Martin leidet an einer seltenen Genkrankheit. Seine Lebenserwartung ist äußerst eingeschränkt.

Leser wollen Pflegeeltern von Martin aus Baunatal unterstützen

Eine der Zuschriften ging von einem großzügigen Leser per Mail ein. Die Geschichte von Martin habe ihn sehr traurig gemacht. Mit 1000 Euro wolle er sich nun an den Kosten der Reise beteiligen – sollte sie zustande kommen.

Auch ein anderer Leser zeigt sich von dem Schicksal des Achtjährigen berührt. Er hofft, dass es zur Reise der Familie nach Disneyland kommt und schreibt, gerne die Kosten für die Tickets des Parks zu übernehmen.

Auch einen Vorschlag der eher ungewöhnlichen Art hat die Redaktion erreicht: Ein Leser bietet Martin eine Rundfahrt in einem behindertengerechten Retrobike durch die Region an.

Pflegeeltern Pascal Blödow und Jennifer Krämer bitten um Spende für Kasseler Verein IntensivLeben

Die Familie bedankt sich für die Anteilnahme und den zumeist ausgesprochen positiven Zuspruch, den sie zurzeit erfährt. Das Geld werde an anderer Stelle jedoch noch dringender gebraucht.

Wir würden uns jedoch stattdessen sehr über eine Spende an den Verein IntensivLeben in Kassel freuen.

„Vielen Dank von Herzen an alle, die ihre Unterstützung angeboten haben“, sagt Pflegevater Pascal Blödow. „Wir würden uns jedoch stattdessen sehr über eine Spende an den Verein IntensivLeben in Kassel freuen.“

Der Verein unterstützt Familien, deren Kinder intensivpflichtig erkrankt sind, mit individueller Beratung, persönlicher Unterstützung im Umgang mit Dienstleistern, Behörden, Krankenkassen sowie direkter und finanzieller Hilfe, wie er auf seiner Website bekannt gibt. (Raphael Digiacomo)

