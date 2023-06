Menschenkicker auf dem Marktplatz: Inklusives Familien- und Sportfest in Baunatal

Sport

+ © Raphael Digiacomo Kneipenklassiker anders interpretiert: Beim inklusiven Sport- und Familienfest in der Baunataler Innenstadt konnten Kinder und Jugendliche beim menschlichen Kicker Fußballturniere mal auf ganz ungewöhnliche Weise austragen. Der Spaß war ihnen dabei anzusehen. © Raphael Digiacomo

Das Inklusive Familien- und Sportfest in Baunatal lockt zahlreiche Besucher auf den Marktplatz. Dort gibt es einen Menschenkicker, Geschicklichkeitsspiele und einen Rollstuhl-Parcours.

Baunatal – Wurfsäckchen fliegen durch die Luft und landen in einem Hula-Hoop-Reifen. Wenig entfernt zischt ein Fußball an einem Spieler vorbei in ein Tor, das auf dem ersten Blick einer Hüpfburg ähnelt. Im Hintergrund hämmern rhythmische Elektro-Beats aus den Lautsprechern.

Die Innenstadt von Baunatal steht am Dienstag ganz im Zeichen von Sport, Spielen und Spaß: Auf dem Marktplatz und dem angrenzenden Europaplatz findet das inklusive Familiensportfest statt. „Wir wollen Inklusion sichtbar und erlebbar machen“, erklärt Isabel Camara.

Kreis Kassel: Zahlreiche Besucher bei inklusivem Familien- und Sportfest in Baunatal

+ Barrierefreiheit aus Spielsteinen: Cäcilie Günther (von links), Denise Schäfer, Stefanie Rau, Sabrina Scharf und Friedhelm Meyer präsentieren die Lego-Rampe. © Digiacomo, Raphael

Die 28-Jährige ist verantwortlich für die Abteilung Sport und Freizeit der Stadt Baunatal und hat das Fest in Kooperation mit KSV Baunatal, Kreissportbund, Stadtmarketing Baunatal und der BDKS organisiert. „Das Event sollte parallel zu den Special Olympics World Games in Berlin stattfinden, da Baunatal für die Delegation aus Djibouti als Stützpunkt ausgewählt worden war.“

Die Sportler aus Ostafrika kamen schließlich doch nicht zu der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, die vom 17. bis zum 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland stattfindet. Das tut dem Spaß an der Bewegung in der Baunataler Innenstadt keinen Abbruch: Bei einer Mini-Olympiade können an fünf Stationen Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit getestet werden.

+ Marvin Hohl sang seinen neuen Song. Mit dabei: Mutter Cornelia und Luisa Nicklas (Special Olympics Hessen). © Digiacomo, Raphael

Die Übungen werden an etwaige körperliche Einschränkungen und das Alter angepasst. Wer alle Stationen durchläuft, wird mit einer Kugel Eis von Cellino belohnt oder kann beim menschlichen Kicker sein Fußballtalent unter Beweis stellen.

Menschenkicker, Rollstuhl-Parcours, Gesang, Sport, Spiele und Bratwurst auf dem Marktplatz in Baunatal

„Puuh, gar nicht so leicht“, sagt Joseline Winkler. Sie versucht in einem Rollstuhl über einen Parcours zu fahren, den Holger Kranz vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband aufgebaut hat.

„Menschen mit Handicap müssen tagtäglich Bewegungen meistern, deren Abläufe so koordinativ anspruchsvoll sind wie Kunstturnen“, erklärt Kranz. Der Parcours soll für die alltäglichen Herausforderungen von Menschen im Rollstuhl sensibilisieren.

+ Victor von Kanstein und Joseline Winkler erleben im Parcours, wie schwierig es ist, einen Rollstuhl zu fahren. © Digiacomo, Raphael

Cäcilie Günther und Friedhelm Meyer sitzen im Rollstuhl. Und im Behindertenbeirat Baunatal. Gemeinsam mit Denise Schäfer, Stefanie Rau und Sabrina Scharf präsentieren sie eine Rampe aus Lego-Steinen, die nun für zusätzliche Barrierefreiheit in der Innenstadt sorgt. Die Rampe ist leicht. „Sie wiegt nur zehn Kilo“, so Scharf.

Musikalischer Höhepunkt: Marvin Hohl präsentiert seinen neuen Song „Gemeinsam stark“. Der kommt so gut an, dass Bürgermeisterin Manuela Strube um eine Zugabe bittet. Mit Erfolg. (Raphael Digiacomo)