Musikalische Hilfe für Flutopfer: Bands spielten in Kaufungen für Partnergemeinde Bertinoro

Musik für guten Zweck: Auch die Band „NoKidding“ der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald spielte beim Benefizkonzert für Bertinoro. © Manuel Gehrke

Bands spielen in Kaufungen für die norditalienische Partnergemeinde Bertinoro. Spenden gehen den Flutopfern dort zugute.

Kaufungen – Die Gemeinde Kaufungen hatte am Sonntag zum Benefizkonzert für die italienische Partnerstadt Bertinoro ins Bürgerhaus eingeladen. Viele Besucher waren der Einladung gefolgt, um Geld für die Katastrophenhilfe zu spenden.

Die Region um Bertinoro war von Überschwemmungen im Mai stark betroffen. 15 Menschen ließen ihr Leben, 10 000 wurden evakuiert und der Schaden durch Ausfälle von Ernte und Tourismus gehe an die 7 Milliarden Euro, berichtete Bürgermeister Arnim Roß in seinen einleitenden Worten. Deshalb zeigen die Kaufunger ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Kreis Kasel: Benefizkonzert in Kaufungen für Partnergemeinde Bertinoro

Sebastian Schilling koordinierte die musikalischen Beiträge von Musikschulen und Vereinen. Das Ergebnis war ein abwechslungsreiches und attraktives Programm mit teilweise erstaunlicher Qualität. Die Posaunenchöre von Ober- und Niederkaufungen machten unter der Leitung von Tobias Geismann den feierlichen Anfang mit „Pomp and Circumstances“ von Edward Elgar. Uli Grosse konnte gleich zwei Rockbands seiner Musikschule präsentieren.

Die jüngeren Musiker von „Version X“ wagten sich an Klassiker wie „Billy Jean“ oder „I feel good“, die sie erfrischend und gekonnt darboten. Die jugendlichen Musiker von „Black Riders“ überzeugten mit ihrer musikalischen Souveränität und ihre Sängerin mit einer außergewöhnlichen Stimme, etwa bei „Beggin“ oder „Uptown Funk“. Beide Bands gehören zu einer Initiative von Grosse mit dem Namen „Rock E45“, die Partnerschaft und Austausch mit der Musikschule „Dante Alighieri“ in Bertinoro pflegt.

Nach einer Videobotschaft von Bertinoros Bürgermeisterin Gessica Allegni, in der sie sich für die Anteilnahme und die großzügige Hilfsbereitschaft bedankt, kam die Musikschule Söhre-Kaufunger Wald an die Reihe. Der neue Leiter Mario Heilmann brachte frischen Wind mit seinem Schlagwerk-Projekt „Gelbe Tonne“.

Spenden aus Kaufungen gehen an Flutopfer in Norditalien

Eine Mischung aus Rap und Percussion mit Tonnen, Eimern, Löffeln und Röhren bewies, wie man auf kreative Weise Kinder und Jugendliche an Rhythmus und Musik heranführen kann. Der Spaß war bei Musikern und Publikum offensichtlich. Die Band der Musikschule „NoKidding“ unter der Leitung von Harry Stingl und Christian Schneider rockten den Saal mit „Eye of the Tiger“ oder „Another Brick in the Wall“.

Mit dem Musikzug Kaufungen kam ein Bläserverein, der einen anderen Ton in das Konzert einbrachte. Mit schmissiger Marschmusik und eingängigen Melodien brachten sie Stimmung in den Saal.

Das Programm wurde von Uli Grosse mit dem italienischen „Volare“, bei dem alle mitsingen konnten, beschlossen. Auch die hervorragende Moderation von Kerstin Röhn machte diese Veranstaltung zu einem erlebenswerten Abend, der – auf Video aufgezeichnet – in Bertinoro auf viel Dank stoßen wird. (Manuel Gehrke)