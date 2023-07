Weibliches Vellmar, junges Nieste: Im Kreis Kassel leben wieder mehr als 240.000 Menschen

Von: Sebastian Schaffner

Neue Gesichter in Nieste: Die kleinste Gemeinde Hessens hat statistisch gesehen die jüngsten Einwohner im Landkreis Kassel. Unser © zeigt die „Niester Zwerge“ Julian Helbig, Luise Schier und Elli Bergötz, die ihrer Heimatgemeinde auch dabei helfen, den Altersschnitt niedrig zu halten. Foto: Moritz Gorny

Die Bevölkerungsstatistik von 2022 zeiht: Im Kreis Kassel leben wieder mehr als 240.000 Menschen. Doch wo ist der Anteil der Frauen und Kinder am höchsten?

Kreis Kassel – Der Landkreis Kassel hat erstmals seit 2007 wieder die 240.000-Einwohner-Marke geknackt. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Die Datensammler in Wiesbaden haben für den Stichtag 31. Dezember 2022 diverse Bevölkerungsdaten für alle 421 Gemeinden in Hessen veröffentlicht. Wir haben die Berichte und Tabellen mit Blick auf den Kreis Kassel ausgewertet.

Einwohnerzahl der Städte und Kommunen im Kreis Kassel

Die Stadt Baunatal hat nach wie vor die meisten Einwohner im Landkreis. 28.339 Männer und Frauen leben in der VW-Stadt. Baunatal bleibt damit nach Kassel (204.000) und Bad Hersfeld (30.700) die drittgrößte Stadt in Nordhessen. Im Landkreis folgen Vellmar (18.474), Hofgeismar (15.521), Lohfelden (14.393) und Wolfhagen (13.493).

Nieste ist unverändert die Gemeinde mit der geringsten Einwohnerzahl. 2080 Menschen waren zum Stichtag in der flächenmäßig kleinsten Gemeinde Hessens gemeldet. Sonst bleibt nur noch die Kleinstadt Liebenau unter der 3000er-Grenze. Im Landkreis insgesamt leben 240 718 Menschen, das sind fast 3500 mehr als im Vorjahr.

Auf Wachstumskurs: Zuletzt haben nahezu alle Kreiskommunen Einwohner gewonnen. Neubaugebiete – hier Vellmar-Nord – dürften diesen Trend noch weiter bestärken. (Archivbild) © Ruth Brosche

Die meisten Neuanmeldungen entfallen auf Baunatal (+ 433), Fuldatal (+ 370) und Vellmar (+ 308). Bemerkenswert ist, dass fast alle Städte und Gemeinden Einwohner gewonnen haben. Lediglich Wesertal ist geschrumpft: um 27 Menschen.

Als Grund für den generellen Bevölkerungszuwachs führen die Statistiker vor allem die Zuwanderung an, und da speziell die Flucht vor dem Ukrainekrieg. Fast jede dritte nach Hessen eingewanderte Person kam 2022 aus der Ukraine.

2012 - 2022: 10-Jahres-Vergleich

Im Vergleich zu vor zehn Jahren fällt auf, dass fünf Kommunen besonders stark zugelegt haben: Seit 2012 die meisten Einwohner hinzugewonnen haben Niestetal (+ 1003), Baunatal (+ 922), Fuldatal (+ 895), Lohfelden (+ 824) und Wolfhagen (+ 816).

Innerhalb eines Jahrzehnts am meisten verloren haben hingegen Trendelburg (- 265), Liebenau (- 234) und Söhrewald (- 226). Interessant: Bad Emstal hat exakt so viele Einwohner wie zehn Jahre zuvor: 5967.

Männer und Frauen: Anteile im Kreis Kassel

Im Kreis Kassel wohnen mehr Frauen als Männer. Über alle 28 Kommunen gesehen, hält sich das Verhältnis insgesamt zwar fast die Waage (51 zu 49 Prozent), im Detail fallen jedoch zwei Dinge auf: Es gibt nur drei Gemeinden, in der prozentual mehr Männer leben: Breuna (50,9 Prozent), Calden (50,4) und Söhrewald (50,1).

Manfred Ludewig Bürgermeister, Vellmar © Privat

Und in Vellmar wohnen gemessen an der Gesamtbevölkerung die meisten Frauen (52,4 Prozent). „Man könnte mutmaßen, dass Frauen bei der Auswahl des Wohnortes einfach den besseren Geschmack beweisen“, kommentiert Vellmars Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD) die Zahlen mit einem Augenzwinkern.

2016 war Vellmar in den Schlagzeilen, weil damals dort sogar prozentual die meisten Frauen in Hessen lebten. „Mein damaliger Aufruf, angelehnt an Ina Deters Song „Neue Männer braucht Vellmar“, hat sich tatsächlich positiv ausgewirkt“, so der Bürgermeister. Gerade in der Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen bilden Jungs inzwischen die Mehrheit. Ludewig: „Das lässt auf einen zukünftig ausgeglichenen Anteil unserer Bevölkerung hoffen.“

Alter der Bewohner

Die Statistiker führen auch Buch über das Alter in den Städten und Gemeinden. Demnach ist die Bevölkerung in Nieste durchschnittlich die jüngste im Kreisgebiet: 42,7 Jahre. „Das überrascht mich nicht“, sagt Bürgermeister Klaus Missing (unabhängig). „Durch unsere Neubaugebiete sind wir für junge Familien interessant.“ In Wolfhagen sind die Menschen im Schnitt 44,9 Jahre, in Lohfelden 45,1.

Klaus Missing Bürgermeister, Nieste © Gorny, Moritz

Mehr als sechs Jahre älter als in Nieste sind die Menschen statistisch gesehen in Wesertal: 48,9. Der Erste Beigeordnete Karl-Heinz Kempe (FWG) erklärt sich das so: „Wir pflegen im wahrsten Sinne des Wortes unsere alten Menschen“. Er verweist auf den häuslichen Pflegedienst in der Gemeinde und das Seniorenheim, in dem Kempes Großmutter 101 Jahre alt wurde. „Zum Altwerden muss also niemand die Gemeinde verlassen.“

Auch die Menschen in Trendelburg und Fuldabrück haben ein ähnlich hohes Durchschnittsalter.

Schaut man sich die einzelnen Jahrgänge an, fällt einerseits auf, dass kreisweit der Jahrgang 1965 am öftesten vertreten ist: 4297 Menschen. Andererseits leben noch 516 Menschen der Jahrgänge 1927 oder früher im Kreis –Frauen und Männer, die heute älter als 95 Jahre alt sind.

Insgesamt betrachtet sind fast 40.000 Kreis-Bewohner minderjährig, 61.000 im Rentenalter und 140.000 zwischen 18 und 65 Jahre.

Herkunft der Kreisbewohner

Buntes Bad Karlshafen: In der Kurstadt leben statistisch gesehen die meisten Nichtdeutschen im Landkreis. Unser Archi © zeigt das farbenfroh illuminierte Rathaus mit dem historischen Weserhafen. Archivfoto: Markus Löschner

Die Stadt mit den meisten Nicht-Deutschen im Landkreis ist Bad Karlshafen. Fast jeder fünfte Einwohner in der nördlichsten Kommune Hessens hat keinen deutschen Pass (18 Prozent). Vergleichsweise international aufgestellt sind auch Wolfhagen (16 Prozent) und Lohfelden (15 Prozent). Ganz anders setzt sich die Bevölkerung in Trendelburg zusammen. Dort beläuft sich der Ausländeranteil auf knapp unter vier Prozent, ähnlich wie in Habichtswald (vier) und Liebenau (fünf).

Kreis Kassel: Zu- und Fortgezogene

Die Aussage des Statistischen Landesamtes, der Bevölkerungszuwachs sei vor allem auf die Zuwanderung zurückzuführen, lässt sich mit Zahlen belegen. Demnach sind im vergangenen Jahr fast 22.300 Menschen ins Kreisgebiet gezogen, darunter 12.500 aus dem Ausland. Demgegenüber stehen 17.200 Fortgezogene (7.700 Nicht-Deutsche).

Geboren und gestorben in Kreis Kassel

Dass die Einwohnerentwicklung ohne den Zuzug diametral anders aussehen würde, verdeutlicht ein Blick auf die Differenz von Geburtenzahl und Sterbefällen. Im Landkreis sind im vergangenen Jahr 3.455 Menschen gestorben. Zur Welt gekommen sind allerdings nur 1.845 neue Kreisbewohner. Der sogenannte natürliche Saldo beträgt also minus 1.610. Heißt: Ohne Zuzug würde die Bevölkerung schrumpfen. (Sebastian Schaffner)