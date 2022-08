Diebe brechen in McDonald‘s-Filiale ein und flexen den Tresor auf

Von: Niklas Hecht

In eine McDonald‘s-Filiale in Vellmar wurde eingebrochen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Landkreis Kassel gehen Diebe in einer McDonald‘s-Filiale rabiat vor: Sie durchbrechen die Wand zum Büro und öffnen den Tresor mit einer Flex.

Vellmar - In der Nacht zum Montag (8. August) sind Unbekannte in eine Filiale der Fast-Food-Kette McDonald’s in Vellmar im Landkreis Kassel eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilt, durchbrachen die Täter die Wand zum Büro des Schnellrestaurants mit schwerem Gerät und öffneten mit einer Flex den Tresor. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem sich darin befindlichen Bargeld.

In das Gebäude der McDonald‘s-Filiale in der Straße Lange Wender waren die Täter mutmaßlich gegen 2 Uhr morgens über ein Fenster des Autoschalters gelangt, wie die zur Spurensicherung eingesetzten Polizeibeamte nach der Auswertung der Sicherheitstechnik zu Protokoll gaben. Nach dem Bargeldraub flüchteten die Einbrecher über das Einstiegsfenster mit ihrer Beute wieder nach draußen und weiter in Richtung einer angrenzenden Autowaschanlage.

Diebe brechen im Kreis Kassel in McDonald‘s-Filiale ein: mehrere Tausend Euro Sachschaden

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schnellrestaurants beobachtet haben, sich unter Rufnummer 0561-9100 bei der Polizei zu melden. (Niklas Hecht)

Weniger glimpflich verlief in Vellmar im Landkreis Kassel zuletzt ein Einbruch in ein privates Wohnhaus. Das dort lebende Ehepaar wurde von den Dieben gefesselt und anschließend um einen fünfstelligen Betrag erleichtert.