Deutsche Küche wie bei Oma: Traditionsgasthaus Knallhütte in Baunatal hat neuen Pächter

Baunatal – Erst mal Klassiker wie Schnitzel und Burger, später auch Rouladen und Rippchen: Das Traditionsgasthaus Knallhütte in Baunatal öffnet am Freitag, 11. August, wieder seine Pforten. Pächter Fabio Klante setzt dabei ganz auf rustikale deutsche Küche, ergänzt durch Salate, Kleinigkeiten, ein Fischgericht, Biergartenklassiker und Sonntagsbrunch.

„Wir wollen unseren Gästen ehrliche Hausmannskost wie bei Omi auf den Tisch zaubern“, sagt der 24-Jährige, der seit Jahren in verschiedenen Funktionen in der Kasseler Gastroszene unterwegs ist.

Das Gasthaus Knallhütte in Baunatal hat nun mit Fabio Klante (24) einen neuen Pächter. Die Wiedereröffnung ist für den 11. August geplant.

„Dafür interpretieren wir Klassiker neu – und bieten jede Hauptspeise auch als vegane Version an.“ In einigen Speisen, so wie in Soßen und Marinaden, wird auch das Bier der benachbarten Hütt-Brauerei zu finden sein.

„Gäste sollen unvoreingenommen kommen, ihren Aufenthalt bei uns genießen, sich kulinarisch überraschen lassen und das Lokal mit einem guten Gefühl im Bauch verlassen“, sagt Klante. So würden sie hoffentlich gerne wiederkommen.

Das Lokal bietet in seinem Inneren Platz für etwa 250 Personen, dazu kommt ein Biergarten mit 50 bis 100 Plätzen – je nach Wetterlage. Die Frage nach den Preisen für die Speisen beantwortet der Unternehmer.

„Wir wollen uns bewusst im mittleren Preissegment bewegen. Unsere Kunden wollen wir mit der richtigen Kombination aus Qualität, Tradition und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.“

Knallhütte Baunatal: Rustikale deutsche Küche mit veganen Alternativen und Specials

Je nach Saison werde die Speisekarte variieren: „Erdbeeren und Spargel aus der Region im Frühjahr, Kürbis im Herbst; neben den Evergreens werden wir uns nach dem Kreislauf der Natur richten und auch mal den einen oder anderen Gag ins Menü einbauen.“

So habe man die Speisekarte parallel zu zahlreichen Probeessen im Freundeskreis entwickelt und auch mal mit extravaganten kulinarischen Kreationen wie Rippchen auf japanische Art – mit Sternanis und Sojasoße mariniert – experimentiert. „Das dürfte jedoch nicht jeden Geschmack treffen und wird wohl eher ein gelegentliches Special.“

Der vorherige Pächter Michael Willi König hatte den Betrieb des Gasthauses wegen Personalmangels vor ziemlich genau einem Jahr eingestellt. Seitdem hatten die Eigentümer der Knallhütte, die angrenzende Hütt-Brauerei, die Örtlichkeit für Events genutzt.

Öffnungszeiten der Küche: Mo. bis Do., 16.30 bis 21 Uhr, Fr. und Sa., 16.30 bis 22 Uhr, So., 11 bis 19 Uhr (Raphael Digiacomo)

