35-Jähriger soll Männer mit Messern in Stadt und Kreis Kassel attackiert haben

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Ein 35-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Kassel für Sachbeschädigung, Bedrohung bis hin zu schwerer Körperverletzung verantworten. © Foto: Peter Steffen/dpa Bildfunk

Ein Mann soll andere mit Messern in Kassel und Umgebung attackiert haben. Kokain und Crack könnten bei den Taten eine Rolle gespielt haben.

Baunatal/Fritzlar – Mit einem Streit bei der Arbeit, der darin gegipfelt haben soll, dass ein 35-Jähriger aus Fritzlar seinem Kollegen ein Cuttermesser an den Hals gehalten habe, fing es im Januar 2022 in Baunatal an.

Einige Monate und weitere Taten später soll er dann, im März 2023, in einem Wohnhaus in der Wolfhager Straße in Kassel einem anderen Mann ein Steakmesser in die Hand gestochen haben. Inzwischen sitzt der 35-Jährige mit äthiopischer Staatsbürgerschaft in Untersuchungshaft.

35-Jähriger steht wegen Messerattacken und Sachbeschädigung in Stadt und Kreis Kassel vor Gericht

Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Kassel für Sachbeschädigung, Bedrohung bis hin zu schwerer Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwalt kamen vier Anklagen und ein Strafbefehl zusammen. Wie sich am ersten Verhandlungstag zeigte, könnte der 35-Jährige die vorgeworfenen Taten unter Drogeneinfluss begangen haben.

Nach einer kurzen Unterbrechung und einer Besprechung mit seinem Anwalt, gab er den Drogenkonsum zu: Kokain seit sechs Jahren – inzwischen „fast täglich“ – und Crack seit dem Tod seines Vaters vor eineinhalb Jahren. Erschwerend sei der Verlust seines Arbeitsplatzes als Lagerist bei Volkswagen hinzugekommen, nach dem Vorfall mit dem Cuttermesser.

Es tut weh, weil ich so viel Zeit in die Ausbildung und Weiterbildung gesteckt habe.

„Es tut weh, weil ich so viel Zeit in die Ausbildung und Weiterbildung gesteckt habe“, erklärte der Angeklagte. Vor gut einem Jahr gab es einen Vergleich mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, der laut Aussage des Verteidigers, die Vorwürfe fallen ließ und dem bis dato „zuverlässigen Mitarbeiter“ eine Abfindung in Höhe von 22.000 Euro zahlte.

Der Angeklagte ist vierfacher Vater. Die drei ältesten (zwei, elf und zwölf) wohnen mit der Mutter in Frankfurt. In Nordhessen führte der 35-Jährige zuletzt ein Doppelleben. Zum einen lebte er mit der Mutter des erst Anfang des Jahres geborenen Kindes in Fritzlar, führte parallel aber eine weitere Beziehung. Zu der neuen Freundin wolle er nach der Entlassung auch ziehen und von dieser bekäme er Unterstützung bei seinen Drogenproblemen.

Prozess am Amtsgericht Kassel: Angeklagter konsumierte vermutlich Crack und Kokain

Am ersten Verhandlungstag nahm neben der vorgeworfenen Tat an seiner damaligen Arbeitsstelle außerdem ein Vorfall aus dem Oktober 2022 viel Zeit in Anspruch. Durch Zittern, seinen schwankenden Gang und aufgrund seiner geweiteten Pupillen seien damals drei Männer auf dem Parkplatz hinter dem Fitnessstudio an der Unteren Königsstraße in Kassel auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden.

Auf die Frage, ob es ihm gut ginge, habe er aggressiv reagiert, erklärten die drei Zeugen. Laut der Gruppe, warf er zuerst ohne Erfolg mit einer Glasflasche nach ihnen, attackierte einen der Männer mit einem Löffel, den er aus der Hosentasche zog, und verletzte diesen leicht. Dann sei er kurz in einer Bar verschwunden, aus der er wenig später mit einem großen Messer herauskam und auf einen der Männer losging. „Der wollte mich abstechen. Ich habe keine Angst bei ihm gesehen“, ist sich das Opfer sicher.

Außerdem erzählte der Inhaber ein Bar von Drohungen. Aufgrund von „Ärger“, den der 35-Jährige gemacht hatte, habe er ihm Hausverbot erteilt. In Folge des Hausverbots habe der Angeklagte ihm mit einem Messer gedroht – persönlich sowie über eine Angestellte – und im Januar 2023 schlug er mit einem Stein die Tür der Bar ein.

Wie es weitergeht für den 35-Jährigen wird sich in der nächsten Sitzung am 21. Juni zeigen. Ab 9.15 Uhr werden im Amtsgericht Kassel weitere Zeugen gehört und weitere Vorfälle besprochen. (Hanna Maiterth)