Illegale Arbeiter nach Zollkontrollen ausgewiesen

Zollkontrolle

Zollbeamte stoppen zwölf Männer, die ohne Aufenthaltserlaubnis auf Glasfaserbaustellen in Helsa und Borken arbeiten. Einer gibt sich als Ukrainer aus.

Helsa/Borken – Mehrere illegal beschäftigte Arbeiter sind Zollbeamten in Helsa und Borken in der vergangenen Woche ins Netz gegangen. Wie der Zoll mitteilt, kontrollierten dabei Mitarbeiter der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit Kassel“ Baustellen, auf denen Glasfaserkabel verlegt wurden.

In Helsa handelte es sich um acht usbekische Männer, die ohne Arbeitsgenehmigungen illegal auf der Baustelle beschäftigt wurden. In ihren Vernehmungen gaben sie an, für eine Firma aus Lettland zu arbeiten und in Neuenthal (Schwalm-Eder-Kreis) untergebracht zu sein. Auftraggeberin des lettischen Arbeitgebers sei eine Firma aus Schleswig-Holstein.

Nach Zollkontrollen in Nordhessen: Mehrere illegale Arbeiter ausgewiesen

+ Mitarbeitern des Zolls sind bei Kontrollen auf Baustellen in Helsa und Borken illegale Arbeiter ins Netz gegangen. (Symbolbild) © Müller Thomas/dpa/Archivbild

Einer der Arbeiter, ebenfalls Usbeke, hatte sich mit einem ukrainischen Pass ausgewiesen. Dabei handelte es sich jedoch um eine Fälschung, wie Spezialisten für Dokumentenprüfung des Polizeipräsidiums Nordhessen herausfanden.

Die Zöllner behielten die Pässe der Männer im Alter von 22 bis 45 Jahren ein und überstellten sie zunächst der Ausländerbehörde in Kassel, die ihre Ausweisung anordnete. Im Falle des vermeintlichen Ukrainers wurde die Ausländerbehörde in Hamburg eingeschaltet, bei der sich der Mann zuvor mit seinem gefälschten Pass gemeldet hatte.

Bei der Kontrolle in Borken (Schwalm-Eder-Kreis) fiel das Ergebnis ähnlich aus. Dort trafen die Kontrolleure zunächst auf zwölf Usbeken, die Glasfaserkabel verlegten. Als die Zöllner eintrafen, entfernten sich mehrere der Arbeiter von der Baustelle. Vier hatten keinen Aufenthaltstitel, der zur Arbeit in Deutschland berechtigt.

Usbekische Arbeiter arbeiteten auf Glasfaserbaustellen in Helsa und Borken

Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der unerlaubten Arbeitsaufnahme eingeleitet. Sie wurden nach ihrer Vernehmung und der Beschlagnahmung der Pässe durch die Ausländerbehörde des Schwalm-Eder-Kreises ausgewiesen.

Bei den übrigen acht Männern handelte es sich um usbekische Studenten im Alter von 20 bis 24 Jahren. Ihnen war die Arbeit in Deutschland im Rahmen eines Ferienjobs mit einem entsprechenden Visum erlaubt. In beschlagnahmten Geschäftsunterlagen fanden die Zollbeamten in Antragsformularen für Ferienbeschäftigungen ausländischer Hochschüler Hinweise auf eine Leiharbeitsfirma in Bremen.

Laut der Arbeitsverträge waren die Studenten aber bei der in Helsa festgestellten Firma in Schleswig-Holstein beschäftigt, während die illegal beschäftigten Arbeiter angaben, für eine lettische Firma zu arbeiten. Auch ist unklar, welche Löhne die Arbeiter auf beiden Baustellen erhielten, da sie sich in ihren Aussagen zum Teil deutlich widersprachen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat nun gegen die Arbeitgeber strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. (Raphael Digiacomo)

Rubriklistenbild: © Müller Thomas/dpa/Archivbild