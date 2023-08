Schandfleck wird Kunstwerk: Graffiti-Event an Tennishalle in Baunatal

Von: Tanja Temme

Jugendliche gestalten die Fassade einer Tennishalle in Baunatal mit Graffiti. So wird aus einem Schandfleck ein Kunstwerk.

Baunatal – Bislang war die rückseitige Fassade der Baunataler Tennishalle eine wild beschmierte Fläche – „eben ein Schandfleck“, wie Rolf Schacht vom betreibenden Verein sagt. Seit dem Wochenende ist das nun Vergangenheit, denn mit professioneller Unterstützung wurde die Wand in ein Kunstwerk verwandelt. Und zwar bei einem Graffiti-Projekt, das die beiden städtischen Jugendarbeiter Lisa Freund-Obruschnik und Felix Wienecke auf den Weg gebracht haben.

„Wir wissen, dass viele junge Leute gerne kreativ tätig sind und auch Freude am Malen haben“, erklärte die Streetworkerin. Und da „Sprayen“ einerseits angesagt ist, andererseits junge Leute dafür nicht viele Möglichkeiten haben, sei die Idee entstanden, ein Graffiti-Projekt zu veranstalten.

Kreis Kassel: Jugendliche gestalten Tennishalle in Baunatal mit Graffiti

Tennishalle wird bunt: Jede Menge Spaß hatten auch Ben Kapar und Raphael Klein (von vorn) beim Graffiti-Projekt in Baunatal. Das Angebot wurde von Mitarbeitern des örtlichen Jugendzentrums auf den Weg gebracht. © Tanja Temme

Um eine dafür geeignete Fläche zu finden, wurde Kontakt zur Stadtverwaltung aufgenommen. Die schlug die Tennishalle vor. „Wir haben unsere Rückwand all die Jahre zwar immer mal wieder gestrichen, aber oft dauerte es nur ein paar Tage bis die ersten Schmierereien wieder drauf waren“, sagt Rolf Schacht.

Dass die 70 Meter lange Fassade nun neu gestaltet wurde, darüber freut sich der Vorsitzende. Der gesamte Bereich mit seinen zwölf Feldern wurde bei einer sogenannten Hallsession, also einer Sprühaktion, an der mehrere teilnehmen, bunt besprüht.

Unter Anleitung des Künstlerkollektives „Kolorcubes“ nahmen sich knapp 20 Kinder und Jugendliche dem vorderen Bereich an. Dafür hatte Spraykünstler Pepe ein abstraktes Muster vorgegeben, das die Kids mit Farbe füllten.

Aber auch erfahrene Sprayer hatten die Organisatoren zu dem Projekt geladen. Kunstvoll hatten diese sich beispielsweise mit Style Writing, was eine Art verfremdeter Schriftzug ist, auf der Wand verewigt. Auch an Comics erinnernde Figuren im typischen Street-Art Style konnte man da sehen.

Graffiti-Arbeiten dürfen nicht übersprüht oder verändert werden

Wie man aus der Szene erfahren konnte, soll es so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz geben, das besagt, dass aufwendige Graffiti-Arbeiten nicht übersprüht oder verändert werden dürfen. Deshalb haben die Kenner auch keine Bedenken, dass sich jemand an ihrer Kunst zu schaffen mache, erklärten sie.

Denn die Fläche an der Halle ist nun ein Bereich, in dem jeder legal sprühen darf. „Außerdem haben wir noch fünf weitere Flächen in Baunatal, wo man Graffitis anbringen darf“, erklärt die städtische Jugendarbeiterin.

Nachdem die Fassade nun auf Vordermann gebracht wurde, wollen die Streetworker noch einen Treppenaufgang in der Innenstadt mit Graffitikünstlern und jungen Leuten aus dem Ort gestalten. An einem Teil sei dort schon optisch eine Unterwasserwelt entstanden.

Wie der andere demnächst aussehen soll, werde noch entschieden, so die beiden Sozialpädagogen. Überaus gut kam der Graffiti-Tag bei den jungen Teilnehmern an, von denen am Ende nicht wenige gerne weiterhin mit der Sprühdose kreativ tätig sein wollen. (Tanja Temme)