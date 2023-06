Im Kampf gegen den Enkeltrick: Senioren vor Betrügern schützen

Sicherheit

Von Betrugsmaschen bis zur Verkehrssicherheit: Gabriele Spichalsky und Monika Rother beraten Senioren in Sicherheitsfragen in Baunatal und Schauenburg.

Baunatal/Schauenburg – Wenn plötzlich das Telefon klingelt, eine unbekannte Stimme sich als Polizist ausgibt und Forderungen stellt, Geld oder Wertgegenstände rauszurücken, während im Hintergrund der angebliche „Enkel“ weint – dann handelt es sich meistens um einen Betrugsversuch.

Auch im Kreis Kassel fallen Senioren immer wieder auf Maschen herein, die von Enkeltrick und Schock-anrufen bis zu überteuerten Knebel- und Versicherungsverträgen reichen. Die Folge: der Verlust von Geld und Wertgegenständen. Zurück bleiben oftmals verunsicherte, ältere Menschen.

Zwei neue Sicherheitsberaterinnen klären Senioren in Baunatal und Schauenburg über Betrugsmaschen auf

+ Vorsicht vor Betrügern an der Haustür: Gabriele Spichalsky (66, links) und Monika Rother (74) sind seit kurzem Sicherheitsberaterinnen für Senioren in Baunatal und Schauenburg. © Raphael Digiacomo

„Wir wollen Prävention durch Aufklärung betreiben und so verhindern, dass ältere Menschen auf den Enkeltrick und andere Betrügereien reinfallen“, erklärt Gabriele Spichalsky. Sie und Monika Rother sind seit Mai Sicherheitsberaterinnen für Senioren in Baunatal und Schauenburg. Die beiden sind im Ruhestand und beraten nun Senioren ehrenamtlich in Fragen rund um die Sicherheit – seien es Betrugsversuche oder Verkehrssicherheit.

„Wenn es für Prävention bereits zu spät ist, wollen wir den Betroffenen zumindest Mut machen, sich mitzuteilen und schlechte Erfahrungen zu teilen“, ergänzt Monika Rother. Die 74-Jährige weiß um die Ängste von Senioren, die Opfer von Betrügern geworden sind – sie selbst ist davon betroffen.

„Ältere Menschen sind oft leichte Beute für Kriminelle, da sie weniger zwischenmenschliche Kontakte haben und gutgläubig sind“, sagt Gabriele Spichalsky. Deswegen sei es gerade für Menschen im Ruhestand besonders wichtig, regelmäßige Kontakte zu Verwandten, Freunden und Nachbarn zu pflegen um nicht isoliert zu leben oder gar zu vereinsamen.

Kreis Kassel: Prävention schützt ältere Menschen vor Enkeltrick und anderen Betrügereien

+ Betrüger haben es oft auf ältere Menschen abgesehen. Sicherheitsberater sensibilisieren Senioren in Fragen der Sicherheit. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk

„Ein enges soziales Netz schützt Menschen in vielerlei Hinsicht“, erklärt Rother. So könnten aufmerksame Nachbarn ohne größere Umstände aufeinander Acht geben: „Meist reicht schon der Blick zum Nachbarhaus: Ist das Licht an? Sind die Gardinen zu? Steht das Auto der Nachbarsfamilie vorm Haus?“ Schon solche Details könnten Aufschluss darüber geben, wie es um das benachbarte Umfeld bestellt ist.

Spichalsky und Rother klären nun wöchentlich im achtköpfigen Team unter Leitung von Horst Reuter bei Seniorenveranstaltungen wie von der Stadt, der Gemeinde und der Awo über die Gefahren von Betrügereien auf und sensibilisieren für einen achtsamen Umgang miteinander und im Straßenverkehr.

Für das Ehrenamt haben sie eine dreitägige Ausbildung bei der Polizei absolviert. Dort haben sie auch gelernt, mit Rollenspielen Konfliktsituationen nachzustellen. „Wenn man weiß, wie man reagieren muss, kann man sich auch wehren“, sagt Rother. (Raphael Digiacomo)

Crashkurs für Senioren Die Polizei schult laut Mitteilung Sicherheitsberater, um Seniorinnen und Senioren vor Kriminalität zu schützen, Verkehrssicherheit bei Aufrechterhaltung individueller Mobilität zu ermöglichen sowie Hilfe zur Selbsthilfe und Hilfe anderen gegenüber zu vermitteln. Sie sollen im Bedarfsfall auch schnellen Kontakt mit den zuständigen Stellen der Verwaltung oder der Polizei herstellen. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater bieten Informationen und Beratungen bei Seniorennachmittagen, im Freundes- oder Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, in Vereinen, Selbsthilfegruppen oder im Rahmen von Präventionsveranstaltungen. Die Ausbildung dauert drei Tage. Sie ist kostenlos und wird im Polizeirevier absolviert. (rdg)

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden oder als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen, Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen oder ganz weg. Sie können sich auch ganz aus dem Telefonbuch austragen lassen

Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht zuhause, sondern in der Bank auf (rdg)

