Kaufungen hilft Partnerstadt: Gemeinde und Bewohner sammeln Spenden für Flutopfer in Norditalien

Von: Raphael Digiacomo

Konzerte und Infostand: Die Gemeinde Kaufungen und zahlreiche Bewohner sammeln Spenden für die Flutopfer in der Partnerstadt Bertinoro in Norditalien.

Kaufungen/Bertinoro – Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Norditalien herrscht in Kaufungens Partnergemeinde Bertinoro noch immer nicht Normalität. Bei dem Hochwasser waren Ende Mai zahlreiche Häuser, Straßen und Plätze überschwemmt worden.

Die Wassermassen hatten Felder und Rebstöcke verwüstet, Erdrutsche ausgelöst und die lokale Infrastruktur zeitweise lahm gelegt (wir berichteten). Die Gemeinde Kaufungen und zahlreiche ihrer Bewohner reagieren nun mit Spendenaktionen.

Die Spüren der Verwüstung beseitigen: Nach dem verheerenden Hochwasser in Norditalien, von dem auch die Kaufunger Partnergemeinde Bertinoro betroffen ist, räumen Helfer die Straßen auf. © Comune di Bertinoro

So wird ein Benefizkonzert am Sonntag, 18. Juni, im großen Saal des Kaufunger Bürgerhauses stattfinden. Das Konzert, bei dem der Musikzug der Feuerwehr Kaufungen, verschiedene Bands von Rock E45 und der Musikschule Grosse sowie Ensembles der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald und der Posaunenchor Niederkaufungen auftreten werden, beginnt um 18 Uhr. Der Erlös geht an Hilfsprojekte zugunsten der Flutopfer.

„Die Unterstützung und Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Institutionen freut mich sehr“, sagte Bürgermeister Arnim Roß. „Es ist schön zu sehen, wie schnell wir alle in einer solchen Situation unserer Partnergemeinde beistehen.“

Auch der Musikzug der Feuerwehr Kaufungen nahm an der Spendenaktion zugunsten der Flutopfer teil. © Gemeinde kaufungen

Es werde noch lange dauern, bis die Schaden in Bertinoro behoben werden können und die Straßen dort wieder passierbar seien, teilte die Gemeinde Kaufungen mit. Diese hat in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftskomitee einen Spendenaufruf gestartet sowie beim Feierabendmarkt und auf dem Weinfest am Steinertsee einen Informationsstand eingerichtet und mit Dosen Spenden gesammelt.

Hilfe für Flutopfer: Mit den Spenden werden Projekte im Hochwassergebiet unterstützt

Die Gemeinde habe zahlreiche Überweisungseingänge auf das eingerichtete Hilfskonto verzeichnet. Man werde die Spenden sammeln und direkt Hilfsprojekte im betroffenen Gebiet unterstützen.

Die Bürgermeisterin von Bertinoro Gessica Allegni (40). © Comune di Bertinoro

Die Verantwortlichen der Gemeinden Kaufungen und Bertinoro ständen in einem engen Kontakt zueinander – sowohl Bürgermeisterin Gessica Allegni als auch weitere Mitarbeiter der italienischen Partnergemeinde dankten den Kaufungern für ihre Anteilnahme. (Raphael Digiacomo)

