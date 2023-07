Hoffnung nach großem Leid: Ehemaliger Kaufunger Pfarrer erinnert sich an Begegnungen mit NS-Opfer

Von: Moritz Gorny

August Cohn musste am 9. Mai 1933 schwere Demütigungen erdulden: Auf einem Ochsen sitzend wurde der Kommunist und Jude von Angehörigen der SA und NSDAP durch Oberkaufungen getrieben. © /REPRO: GORNY/WOHLGEHAGEN

Gustav Ohlendorf, ehemals Pfarrer aus Kaufungen im Kreis Kassel, erinnert sich an Begegnungen mit NS-Opfer August Cohn.

Kaufungen – Ein klares Zeichen setzten Mitglieder des Nazi-Regimes am 9. Mai 1933. Kurz nach der Machtergreifung Adolf Hitlers machten sie deutlich, was Gegnern der nationalsozialistischen Weltanschauung blüht.

Nachdem sie ihn gefoltert hatten, setzten sie den Kaufunger Kommunisten und Juden August Cohn auf einen Ochsen und trieben den 22-Jährigen – begleitet von einer Kapelle – lautstark durch das Dorf. Später war er über Jahre politischer Gefangener und Zwangsarbeiter der Nazis.

Nachdem wir Cohns Schicksal auf den Tag genau nach 90 Jahren in der HNA beleuchtet haben, meldete sich ein Kasseler in der Redaktion. Gustav Ohlendorf hat Cohn persönlich getroffen und erinnert sich an die besonderen Begegnungen.

Besonders waren sie für Ohlendorf, weil der einst gepeinigte Cohn offen und ohne Bitterkeit über das Erlebte sprach. „Es muss 1982 oder 1983 gewesen sein“, sagt Ohlendorf, der damals Pfarrer in Oberkaufungen war. Cohn, ein „großgewachsener, erwartungsvoller Mann“, kam ins Pfarrhaus an der heutigen Straße Unter der Klinik.

Zeitzeuge Gustav Ohlendorf © Gorny, Moritz

Sein Schwiegervater war gerade gestorben, Cohn wollte die Beerdigung mit dem Geistlichen besprechen. Dieses Thema rückte allerdings jäh in den Hintergrund. Der Besucher hatte ein Buch entdeckt, das vom Konzentrationslager Esterwegen handelte. „Er erzählte davon, dass er selbst in Esterwegen inhaftiert gewesen war“, erinnert sich Ohlendorf.

„Und davon, wie er kurz zuvor einem seiner Peiniger begegnet ist.“ Cohn, gerade vor dem Oberkaufunger Bürgermeisteramt unterwegs, reichte dem Mann die Hand. „Als Zeichen der Versöhnung“, wie Ohlendorf sagt. Doch zu dem Handschlag kam es nicht – der Mann, der mittlerweile in Lohfelden wohnte, erschrak und suchte das Weite.

NS-Opfer August Cohn kehrte im Urlaub nach Hessen zurück

Wie Ohlendorf später von Cohn erfahren sollte, veränderte dieser Moment das Leben des früheren Kommunisten. „Cohn wollte danach nicht mehr in Deutschland leben und wanderte mit seiner Frau in die USA aus“, sagt Ohlendorf. Urlaub machten sie aber in Hessen: „Um nicht erkannt zu werden, gingen sie tagsüber im Stiftswald spazieren.“

All das machte der Übersiedler bei einem weiteren Treffen mit Ohlendorf deutlich. Ebenso, was die Entdeckung des Buches über das KZ Esterwegen im Jahr zuvor in ihm ausgelöst hatte: „Zu sehen, dass es in Deutschland nicht nur Verdrängung der NS-Zeit gab, hat seine Seele erleichtert“, sagt Ohlendorf. (Moritz Gorny)