Ohne Flaschen kein Bier: Leergutmangel bereitet Brauereien wie Hütt und Einbecker Probleme

Von: Raphael Digiacomo

Brauereien in der Region wie Hütt und Einbecker leiden unter Leergutmangel. Der Preis für Glasfaschen ist gestiegen, Kunden bunkern ihre Bierkisten.

Baunatal/Einbeck – Wenn mit den Jahreszeiten die Temperaturen steigen, trinken die Menschen mehr – auch Bier. Nun stoßen Brauereien bundesweit an ihre Grenzen: Um die Nachfrage uneingeschränkt zu bedienen, fehlt es aktuell an Leergut.

Der Mangel an Pfandflaschen ist grundsätzlich ein saisonales Problem – besonders in den wärmeren Monaten finden leere Glasflaschen und Getränkekisten nur zögerlich den Weg in den Glaskreislauf zurück.

Hütt, Einbecker, Martini: Mangel an Leergut bereitet Brauereien in der Region Probleme

Leergutmangel bei der Hütt-Brauerei in Baunatal: Braumeister David Stölzner (links) und Sven Weyh, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Gastro-Vertrieb, stehen vor gestapelten Bierkästen auf dem Hof der Brauerei. © Raphael Digiacomo

„In diesem Jahr droht unserer Branche ein besonderer Härtetest“, sagt Sven Weyh, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und den Vertrieb Gastronomie und Hotel von der Hütt-Brauerei in Baunatal.

„Es war in diesem Jahr schon so, dass wir einzelne Abfüllungen verschieben mussten, weil uns an bestimmten Tagen schlicht das Leergut ausgegangen ist.“ So seien die Abfüllchargen derzeit kleiner als üblich. Die Folge: Ineffizientere Produktionsabläufe und somit höhere Kosten für die Brauerei.

Wir mussten einzelne Abfüllungen verschieben, weil uns an bestimmten Tagen schlicht das Leergut ausgegangen ist.

Der Preis von Mehrwegglasflaschen und Plastikkästen ist deutlich gestiegen. „Bei Glasflaschen sehen wir eine Steigerung von bis zu 140 Prozent im Anschaffungspreis, wenn wir den Mai 2023 mit dem Januar 2022 vergleichen“, sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, jüngst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Gründe dafür seien unter anderem der Krieg in der Ukraine – zahlreiche Glashütten dort und in Russland fielen seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 als Lieferanten aus. In anderen Ländern würden aufgrund hoher Energiekosten die Produktionsmengen bei verschiedenen Glashütten zurückgefahren.

Brauereien leiden unter Leergutmangel: Preise von Glasflaschen verdreifacht

So sei der Preis einer handelsüblichen Bierflasche im Einkauf aktuell deutlich höher, als die 8 Cent Pfand pro Glasflasche, erklärt Hütt-Braumeister David Stölzner. „Für den Kunden werden 1,50 Euro Pfand pro Getränkekasten fällig – uns kostet er um die 10 Euro.“

Für den Kunden werden 1,50 Euro Pfand pro Getränkekasten fällig – uns kostet er um die 10 Euro.

Was viele nicht wissen: Flaschen und Kisten sind Eigentum der Brauereien, wer also eine Getränkekiste schreddert, um daraus Plastikgranulat zu gewinnen, begeht eine Straftat. „Das stellt für uns ein erhebliches Problem dar“, so Weyh.

Auch ein verändertes Einkaufsverhalten in Folge der Corona-Pandemie belastet noch immer die Branche. „Viele Menschen gehen seltener in Super- und Getränkemärkte. Die Rückgabe von Leergut läuft schleppender, wenn viele Kunden einfach weniger oft einkaufen.“

Weitere Engpässe befürchte man durch politische Entscheidungen: „Unsere Umweltministerin Steffi Lemke hat gerade ein Verpackungsgesetz vorgelegt, um Mehrweg zu stärken und auszubauen. Die Nachfrage nach Glas wird so nochmals gewaltig steigen und es wird richtig eng“, sagt der Vertriebler.

Dazu kommt, dass auch die EU-Kommission mittlerweile die Einführung eines einheitlichen Pfandsystems in Europa plant. (Raphael Digiacomo)

DAS SAGT DAS EINBECKER BRAUHAUS: „Seit Corona bunkern Verbraucher Kisten im Keller“ Leergut sei je nach Saison jedes Jahr Mangelware, sagt Ulrich Meiser vom Einbecker Brauhaus, das die ehemaligen Kasseler Biere Martini Meister Pils und Edel Pils vermarktet. Dieses Jahr kämen ein akuter Glasflaschenmangel und ein verändertes Kundenverhalten dazu. „Seit Corona bunkern viele Verbraucher ihre Kisten länger im Keller.“ So werde das von der Brauerei dringend gebrauchte Leergut selten zügig zu den Getränkemärkten zurückgebracht, sondern regelrecht gehortet. „Wir haben wiederholt Aufrufe über Social Media-Kanäle gestartet mit der Bitte an die Kunden, ihr gesammeltes Leergut abzugeben.“ Das habe zwar Wirkung gezeigt, müsse aber in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Aufgrund gestiegener Energiekosten und Lieferengpässe habe sich zudem der Preis der Glasflaschen verdreifacht. „Eine Flasche kann nicht unendlich oft wiederverwendet werden, nach 30 bis 50 Umläufen ist sie zerkratzt, ihre Lebensdauer erschöpft.“ (rdg)