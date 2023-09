Mäharbeiten verletzen Allee-Bäume im Kreis Kassel

Von: Boris Naumann

Teilen

Ein großflächig abgerissenes Stück Rinde an einer Allee-Eiche an der Kreisstraße 4: Für die Straßenmeisterei stellen solche Beschädigungen „eine nur sehr geringere Beeinträchtigung“ für die Bäume dar. Aus Sicht des Nabu können derartige Rindenverletzungen durchaus eklatant die Vitalität der Eichen gefährden. © Boris Naumann

Wer von der Königsalm in Richtung Kaufungen oder Heiligenrode fährt, kann Schäden an den Bäumen sehen, die die Kreisstraßen 4 und 6 säumen. Naturschützer kritisieren die Straßenbaubehörde.

Niestetal – Heftige Kritik übt der Nabu Kaufungen-Lohfelden an Hessen Mobil. Es geht um Eichen, die als Alleebäume entlang der Kreisstraßen 4 und 6 zwischen Heiligenrode und der Königsalm sowie zwischen der Königsalm und Oberkaufungen durch das Mähen der Straßenränder zum Teil schwer beschädigt wurden und werden.

„Die Verletzungen an den Bäumen sind bisweilen gravierend“, sagt Nabu-Vorsitzender Martin Lange. In Einzelfällen würden Rindenstücke sogar großflächig vom Baum gerissen. Ursache dafür sei das an einem Unimog mit Ausleger befestigte Mähwerk, das beim Mähen der Grünflächen zwischen den Bäumen nicht rechtzeitig hochgezogen werde.

Kreis Kassel: Mäharbeiten verletzen Allee-Bäume in Richtung Königsalm

„Es zeigt sich, dass nicht alle Verletzungen aus diesem Jahr stammen“, sagt Lange. Viele Beschädigungen seien auch in der Vergangenheit den Bäumen zugefügt worden. In Summe zeige sich aber: „Nur noch der geringste Teil der Bäume entlang der K 4 und der K 6 weist überhaupt keine Rindenbeschädigungen auf.“

Hessen Mobil bestätigt die Beschädigungen an den Bäumen entlang der Straßen. „Das, was da passiert ist, darf uns nicht noch mal passieren“, sagt Hessen Mobil-Sprecher Marco Lingemann. Zuletzt sei entlang der Straßen Mitte August gemäht worden.

Nur noch der geringste Teil der Bäume entlang der K4 und der K6 weist überhaupt keine Rindenbeschädigungen auf.

„Wir haben mit den Kollegen gesprochen, die bei uns die Mäharbeiten machen und nochmals darauf sensibilisiert, im Bereich von Jungbäumen äußerst sorgsam mit dem Mähgerät zu sein. Hier an der K 4 und der K 6 werden wir künftig beim Mähen mit dem Unimog mehr Abstand zu den Bäumen lassen“, erklärt Lingemann.

Grundsätzlich lege Hessen Mobil Wert darauf, dass bei Mäharbeiten keine Bäume beschädigt werden. Die Mahd zwischen den Bäumen sei aber erforderlich, um langfristig den Allee-Charakter zu erhalten.

Schäden an den Bäumen reichen von leicht bis schwer, von neu bis um Jahre zurück

Werde nicht gemäht, würden die Bereiche zwischen den Bäumen verbuschen. So werde im Bereich der Bäume einmal im Jahr gemäht, der unmittelbare Straßenrand selbst müsse in einer Tiefe von etwa zwei Metern aus Gründen der Verkehrssicherheit häufiger gemäht werden.

Mindestens zweimal jährlich kontrolliere Hessen Mobil alle Bäume am Straßenrand. „Dafür haben wir auf jeder Straßenmeisterei speziell ausgebildetes Fachpersonal“, sagt Lingemann. Jeder Baum werde abwechselnd im belaubten und unbelaubten Zustand begutachtet. „In der Dokumentation erfassen wir die Vitalität der Bäume.“

Martin Lange, Nabu Kaufungen-Lohfelden © Boris Naumann

Im Falle der K 4 und der K 6 handele es sich jedoch um junge und vitale Eichen, „die nach unserer Einschätzung aus eigener Kraft die Schäden kompensieren können“, sagt Lingemann. Das Eichenholz enthalte viel Gerbstoff, welchen die Eiche zur Selbstheilung einsetze.

Lange sieht das wiederum anders. Viele Jahre benötige eine Eiche, um Rindenverletzungen wieder auszuheilen. „In dieser Zeit liegt das Holz blank und es ist schutzlos Wetter sowie Schädlings- und Pilzbefall ausgesetzt“, sagt Lange. „Wenn den Eichen im Laufe ihres Lebens immer wieder solche Verletzungen zugefügt werden, werden sie mit Sicherheit nicht sehr alt.“

Das ... darf uns nicht noch mal passieren.

In keinem Fall entlang der K 4 und der K 6 lasse sich ein Bemühen feststellen, beschädigte Bäume bei der Selbstheilung zu unterstützen – zum Beispiel durch Einsatz entsprechender Schutzfarbe auf den Wundstellen.

Die Eichen-Allee entlang der K 4 wurde vor etwa 17 Jahren vom Landkreis Kassel angelegt, im Jahr 2010 folgte die Eichen-Allee entlang der K 6 im Zuge einer Straßensanierung. In beiden Fällen nahm der Landkreis dafür Grunderwerb vor. Die Eichen-Allee entlang der K 6 kostete 34 000 Euro. (Boris Naumann)