„Fußball ist eine eigene Sprache“: Baunatal bekommt neuen Sportcoach

Von: Raphael Digiacomo

Teilen

Mehmet Üstün will als neuer Sportcoach in Baunatal zur Integration beitragen. Kann Sport Brücken zwischen Menschen und Kulturen bauen?

Baunatal – Wenn Mehmet Üstün zum Training seines Vereins Anadoluspor in Baunatal kommt, trifft er dort auf Menschen aus Afrika, Syrien, Afghanistan, Pakistan, der Ukraine und dem Iran. Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen doch eine Leidenschaft vereint sie: die Liebe zum Fußball. „Der Fußball ist schon eine eigene Sprache für sich“, sagt der 22-Jährige aus Baunatal.

Ab September ist Üstün offiziell neuer Sportcoach der Stadt Baunatal. Dafür hat er eine achtstündige Fortbildung absolviert. „Da ging es um Themen wie Integration, Organisation und rechtliche Rahmenbedingungen.“

Kreis Kassel: Baunatal bekommt mit Mehmet Üstün einen neuen Sportcoach

Fußball als Brücke zwischen den Kulturen: Mehmet Üstün (22) ist ab September neuer Sportcoach der Stadt Baunatal. Der gelernte Lagerlogistiker ist selbst seit Jahren leidenschaftlicher Hobby-Kicker. © Raphael Digiacomo

Seine Aufgabe besteht für den Coach künftig darin, geflüchteten und sozial benachteiligten Menschen zu helfen, sich mithilfe von Sportangeboten besser in die Gesellschaft zu integrieren. „Ob Schwimmen oder Basketball: Alle Sportarten bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. So können die Leute ihre Sprachfähigkeiten verbessern.“ Vielleicht würden sich so für sie sogar berufliche Perspektiven auftun.

„Es wird einen Kennenlernabend geben“, erklärt Üstün seinen Auftakt im Rahmen des Förderprogramms „Sport integriert Hessen“ in Baunatal. Danach werde er sich wöchentlich mit Interessierten treffen, mit ihnen Sport machen und Kontakte knüpfen. „Ziel ist es, die Jungs und Mädels aktiv in die vielen Vereine einzubinden, die wir in unserer Stadt haben.“

So sollen die Hobby-Sportler letztlich in die Selbstständigkeit geführt werden. Dafür nutzt Üstün seine zahlreichen Kontakte bei den Sportvereinen. Die Herausforderung bei seiner Aufgabe bestehe vor allem darin, potenziell Interessierte zu erreichen. „Die Stadt hat Listen von Personen – die rufe ich an, manchmal klingele ich auch direkt an der Tür.“

Ich mache das aus Liebe zum Sport, zu meiner Stadt und für die Menschen.

Mehmet Üstün selbst kommt aus einer sportbegeisterten Familie und engagiert sich seit Jahren in der Baunataler Vereinslandschaft. „Ich bin auf Bolzplätzen aufgewachsen.“ Zwei seiner Cousins kicken für die erste Mannschaft des KSV Baunatal, sein Vater ist Trainer bei Anadoluspor, seine Schwester war Schwimmerin.

Sport als Mittel zur Integration

„Ich selbst war als Torwart jahrelang aktiver Fußballer beim KSV.“ Ein Kreuzbandriss sei ihm dann zum Verhängnis geworden, seitdem sei er Torwarttrainer bei Anadoluspor und spiele dort zwar auch noch, „allerdings nicht mehr so intensiv wie früher.“

Während der 22-Jährige als gelernter Lagerlogistiker bei Volkswagen arbeitet, ist seine Funktion als Sportcoach eine Herzensangelegenheit, für die er lediglich eine Aufwandsentschädigung erhält. „Ich mache das aus Liebe zum Sport, zu meiner Stadt und für die Menschen.“

Motive für das Engagement des neuen Sportcoachs findet man auch in seiner Biografie: „Meine Eltern kommen aus der Türkei, meine Oma spricht nach vielen Jahren noch immer nicht richtig gut Deutsch.“ Eine Hürde im alltäglichen Umgang mit Mitmenschen. „Fehler der Vergangenheit darf man nicht wiederholen, deswegen mache ich mich stark dafür, dass Flüchtlinge gut Deutsch lernen und Kontakte zu Deutschen aufbauen.“

Fehler der Vergangenheit darf man nicht wiederholen, deswegen mache ich mich stark dafür, dass Flüchtlinge gut Deutsch lernen und Kontakte zu Deutschen aufbauen.

Motivation ist auch die Liebe zum Sport: „Nach Familie und Beruf ist er der wichtigste Aspekt des Lebens“, ist sich der Mehmet Üstün sicher. Sport sei charakterbildend; er vermittle Disziplin, Teamfähigkeit und die Entwicklung von Empathie. (Raphael Digiacomo)

Kontakt: Mehmet Üstün, Tel. 0 17 58 24 17 01 oder via Mail an ustunmehmet6161@gmail.com.