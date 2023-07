Alles eine Nummer kleiner: Baugebiet „Hinterm Kirchhof“ in Elgershausen soll neu konzipiert werden

Von: Raphael Digiacomo

Teilen

Die Gemeindevertretung Schauenburg hat entschieden: Das geplante Baugebiet „Hinterm Kirchhof“ in Elgershausen soll neu konzipiert werden.

Schauenburg – Nach 14 Tagesordnungspunkten in 55 Minuten wirkte es Donnerstagabend im Bürgersaal der Schauenburghalle fast so, als ob die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung harmonisch und ungewöhnlich schnell verlaufen würde.

Doch dann stand die Beschlussfassung zur Rahmenplanung „Hinterm Kirchhof“ an. Unter diesem Namen war ursprünglich ein Neubaugebiet am Rande des Gewerbegebietes im Südosten von Elgershausen geplant. Doch nun kommt alles anders.

Schauenburg: Baugebiet „Hinterm Kirchhof“ in Elgershausen soll neu konzipiert werden

Die Gemeindevertretung Schauenburg hat beschlossen, für das ursprünglich geplante Neubaugebiet „Hinterm Kirchhof“ in Elgershausen ein neues, deutlich redimensioniertes Konzept entwickeln zu lassen. © Ruth Brosche

Eine der Landwirte, der wohl einst selbst gewillt war, Grundstücke in dem betroffenen Gebiet zu verkaufen, habe nach jahrelangen Verhandlungen andere dazu aufgewiegelt, einem Verkauf nur zu absurd hohen Preisen zuzustimmen. „Damit hat der Rädelsführer eine Realisierung des ursprünglichen Projekts de facto unmöglich gemacht“, erklärte Bürgermeister Michael Plätzer (SPD). Zudem müsse man in Anbetracht hoher Zinssätze und Inflation aktuell von einem geringeren zukünftigen Zuzug ausgehen.

Was folgte, war eine hitzige Debatte. Hans-Jürgen Heinemann (Grüne) stellte das Projekt gänzlich infrage. „Prognosen zeigen, dass die Bevölkerung in Nordhessen bis 2035 um etwa fünf bis zehn Prozent zurückgehen wird.“ So bestehe vermutlich gar keine Notwendigkeit, ein groß angelegtes Neubaugebiet zu erschließen.

Der Rädelsführer hat eine Realisierung des ursprünglichen Projekts de facto unmöglich gemacht.

„Prognosen haben schon einigen Jahren auch einen Rückgang der Bevölkerung in Kassel und Schauenburg vorhergesehen.“ Eingetreten sei dann das Gegenteil. Auch der Zweckverband Kassel habe bis zum Jahr 2030 einen Bedarf von 22 000 zusätzlichen Wohneinheiten berechnet.

Neubaugebiet „Hinterm Kirchhof“ in Elgershausen: Bezahlbarer, nachhaltiger Wohnraum

Gerhard Schaumburg von der Offensive bezeichnete einen neuen, abgespeckten Rahmenplan als einen „vernünftigen Kompromiss.“ Sven Wille (CDU) kritisierte die verkehrliche Anbindung des künftigen Neubaugebiets als völlig unzureichend.

Dominik Schaumburg (Offensive) ärgerte sich über eine fehlende Darstellung der Pläne des betroffenen Gebiets via Projektor, was einer „amateurhaften Vorstellung“ gleich käme.

Antonio Bassetto (Die Linke) lobte das ursprüngliche Neubauprojekt als zukunftsfähig: effiziente Nutzung von Ressourcen, kompakte Bebauung und ein Augenmerk auf bezahlbaren Wohnraum seien fördernd für Umwelt und soziale Integration. Der Rahmenplan „könnte ambitionierter sein“, stelle aber einen Schritt in die richtige Richtung dar.

Florian Pipper und Anna-Carina Schaake (beide SPD) betonten, dass Bürgerbeteiligung, viel Arbeit und Geld verloren gingen, sollte es nicht zu einer Beschlussfassung kommen. „Heute geht es lediglich darum, dem Planungsbüro Prosa die Möglichkeit der Erstellung eines angepassten Rahmenplans zu geben“, pflichtete der Bürgermeister bei. Ergebnis: Mit 19 Ja-, 6 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Beschluss angenommen. (Raphael Digiacomo)