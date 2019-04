49-Jähriger aus Niestetal hat sich an 33-jähriger Ukrainerin vergangen

Zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe wurde ein 49-Jähriger aus Niestetal wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt.

Sichtlich geschockt nahm der 49-jährige Angeklagte aus Niestetal das Urteil von Richter Gerd Rinninsland entgegen.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der 49-Jährige im Oktober vergangenen Jahres eine 33-jährige Ukrainerin, die er kurz vorher kennengelernt hatte, zu sich nach Hause eingeladen und sie im späteren Verlauf des Tages angefangen zu berühren. Das Opfer wollte dies nicht, weswegen die Stimmung bei dem Mann umgeschlagen sei.

Laut Richter Rinninsland haben die von einem Gutachter ausgewerteten Spuren bewiesen, dass der 49-Jährige dann versucht hat, vaginal und anal in sein Opfer einzudringen und es später beim erzwungenen Oralverkehr zur Ejakulation kam.

„Auf dem Bettlaken des Angeklagten haben wir sowohl Blutspuren als auch DNA-Spuren von beiden Beteiligten gefunden, die zu dem Tatvorwurf passen“, sagte der Gutachter. Auch Spuren von ausgerissenen Haaren des Opfers seien in der Nähe des Bettes des Angeklagten gefunden worden.

Nach Aussage der 33-Jährigen hatte der 49-Jährige ihr nämlich nicht nur einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, weswegen sie stark blutete, sondern auch an den Haaren gerissen.

Für Staatsanwaltschaft und Nebenklage war die Sache nach den Ausführungen des Gutachters klar. „Die Spurenlage hat den Vorwurf des Opfers bestätigt, für mich besteht kein Zweifel, dass sich die Tat wie vom Opfer beschrieben zugetragen hat“, sagte Staatsanwalt Götz Wied. Daneben weise die Aussage des Angeklagten einige Brüche auf. Wied forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Die Vertretung der Nebenklage schloss sich dieser Forderung an. Somit entschied sich das Gericht für eine noch höhere Freiheitsstrafe, als von Staatsanwaltschaft und Nebenklage verlangt.

Der Verteidiger des Angeklagten wollte dagegen einen Freispruch für seinen Mandanten erwirken. „Ich bin doch etwas erstaunt, dass Staatsanwaltschaft und Nebenklage nach dieser Beweisaufnahme so sicher sind, dass sich alles genau so zugetragen hat, wie von der Geschädigten geschildert“, sagte er. „Ich kann aufgrund der Spuren und der Aussage der 33-Jährigen nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich so abgespielt hat.“ Das Blut auf dem Bettlaken könnte auch von einer Herpesinfektion kommen, wie vom Beschuldigten ausgesagt, die Spermaspuren des Angeklagten könnten von einem anderen Zeitpunkt sein, die Haare des Opfers durch Bürsten ausgefallen sein. Das Gericht glaubte das alles nicht.