A44: Alle Fragen und Antworten zur Lkw-Waage

Nach drei Vollsperrungen

+ © Seit einem Monat in Betrieb: Anfänglich hat die Lkw-Waage auf der A 44 Unfälle und kilometerlange Dauerstaus produziert. Laut Hessen Mobil hat sich die Situation inzwischen deutlich entspannt. Unser Bild zeigt einen Lkw, der gerade zwangsabgeleitet wird. Der Fahrer hatte trotz Überfahrverbots die Bergshäuser Brücke nutzen wollen. © Seit einem Monat in Betrieb: Anfänglich hat die Lkw-Waage auf der A 44 Unfälle und kilometerlange Dauerstaus produziert. Laut Hessen Mobil hat sich die Situation inzwischen deutlich entspannt. Unser Bild zeigt einen Lkw, der gerade zwangsabgeleitet wird. Der Fahrer hatte trotz Überfahrverbots die Bergshäuser Brücke nutzen wollen.

Gut einen Monat ist es her, dass mit Sperrung der Bergshäuser Brücke für aus Richtung Dortmund kommende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen die Lkw-Waage am A44-Kreuz Kassel-West in Betrieb gegangen ist.