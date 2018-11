Neu im Supermarktregal: Bio-Produkte von zwei Nordhessen

Neu in den Supermarktregal-Regalen: Johanna Köhler und Lukas Weinrich vermarkten ihre eigenen Produkte in Kooperation mit der Hamburger Firma Pure Food. Das Foto ist im Sommer während eines Besuchs in ihrer nordhessischen Heimat entstanden.

„Stark“ steht auf der Verpackung, und stark ist es auch, was Johanna Köhler aus Baunatal und Lukas Weinrich aus Vellmar auf die Beine gestellt haben.

Mit gerade einmal 25 Jahren vertreiben sie selbst entwickelte proteinreiche Bio-Lebensmittel. Die gibt es inzwischen auch in vielen nordhessischen Rewe- und Edeka-Filialen. „Manchmal können wir selbst nicht glauben, was sich in den vergangenen Monaten alles getan hat“, sagt Johanna Köhler.

Stark: Bio Protein Eis

Genau genommen begann diese Erfolgsgeschichte schon vor vier Jahren in Österreich. Während die beiden Nordhessen damals Sport in Salzburg studierten, gründeten sie eine Firma, brachten ihr erstes eigenes Eiweiß-Eis auf den Markt. „Das lief zunächst super an“, erzählt Johanna Köhler. Bis zu dem Tag, an dem ein eigentlich harmloser Produktrückruf das gesamte Unternehmen ruinierte. Da Sportler aber bekanntlich nicht so schnell aufgeben, starteten sie einen neuen Anlauf.

Pure Food: Stark und Lykka

Inzwischen leben Johanna Köhler und Lukas Weinrich in Hamburg, und mit der Firma Pure Food, die unter anderem die Bio-Marke Lykka im Sortiment hat, haben sie den idealen Partner gefunden. „Wir fanden die Philosophie des Unternehmens super. Unsere Produktideen passten gut zu der biologischen Ausrichtung“, sagt Lukas Weinrich. Kurzum wurde eine Zusammenarbeit beschlossen.

Stark: Protein Porridge und Müsli

Unter der Marke „Stark“, der irgendwie auch gut zur Geschichte der beiden nordhessischen Durchstarter passt, gibt es nun jede Menge neuer Bio-Produkte: Neben proteinreichem Eis in den Geschmacksrichtungen Mango-Maracuja, Schoko-Haselnuss und salzige Erdnussbutter gehören auch Protein-Porridge und Protein-Müsli, das von einer kleinen Manufaktur noch per Hand gemischt wird, zum Sortiment.

Protein Eis: Initiativen fördern

Wer Stark-Lebensmittel kauft, tut übrigens ganz nebenbei auch noch etwas Gutes. „Wir unterstützen soziale Projekte, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe den Bau einer Fußballschule in Zentralafrika“, erzählt Lukas Weinrich. Aber auch Initiativen, die thematisch gut zu ihren Produkten passen, würden gefördert. „Eine proteinreiche Ernährung ist wichtig. Von unseren Spenden können zum Beispiel Sojabohnen gekauft werden.“ Das schaffe auf Dauer auch Arbeitsplätze in armen Regionen.

Produkte der Marke Stark gibt es inzwischen in mehreren nordhessischen Lebensmittelmärkten - zum Beispiel in Kassel und Vellmar. Auf der Internetseite www.stark.bio gibt es unter „Stores" eine komplette Liste aller Verkaufsstellen.

Stark: Protein Eis - Nährwerte

Mango Maracuja:

Brennwert 413 kJ/99 kcal

Fett 1,0g

davon gesättigte Fettsäuren 0,4g

Kohlenhydrate 14g

davon Zucker 13g

Eiweiß 9,4g

Salz 0,05g

Schoko Haselnuss

Brennwert 425kJ / 102 kcal

Fett 3,0g

davon gesättigte Fettsäuren 0,7g

Kohlenhydrate 10g

davon Zucker 9,3g

Eiweiß 8,2g

Salz 0,05g

Salzige Erdnussbutter

Brennwert 488kJ / 117 kcal

Fett 4,4g

davon gesättigte Fettsäuren 1,5g

Kohlenhydrate 11g

davon Zucker 10g

Eiweiß 8,3g

Salz 0,42g

Protein Eis - Supermarkt

