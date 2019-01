8700 Arbeitern im Kreis Kassel droht die Altersarmut - Kritik an Niedriglöhnen

Bezirksverband der IG Bau sieht schwarz

+ © Daniel Bockwoldt/dpa Dunkle Wolken über den Beschäftigten des Baugewerbes: Laut Angaben der IG Bau sind die Einkünfte von Arbeitnehmern in der Baubranche vielfach zu niedrig, als dass damit eine sichere Altersvorsorge aufgebaut werden kann. © Daniel Bockwoldt/dpa

Kreis Kassel. Der Boom in der Baubranche hält an. Das hat allerdings auch seine Schattenseiten. Vielen Arbeitnehmern in der Branche droht die Altersarmut.