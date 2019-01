HNA erstattet Strafanzeige:  Unbekannte stehlen 1300 Zeitungen

Ein wüstes Bild bot sich auch in der Dörnbergstraße in Ahnatal, wo überall zerfledderte Zeitungen herumlagen.

Viele HNA-Leser im Kreis Kassel schütteln entgeistert den Kopf: Statt wie gewohnt die Zeitung im Briefkasten zu finden, waren hunderte Exemplare auf der Straße, in Büschen und Vorgärten verteilt.

Als die Bewohner der Kasseler Straße am Kammerberg in Ahnatal aus ihren Haustüren traten, erwartete sie eine solch unschöne Überraschung. Auch in Vellmar, Espenau und sogar in Immenhausen sah es in einigen Straßen ähnlich aus.

Der Grund: In der Nacht hatten bislang Unbekannte von circa 20 verschiedenen Abladestellen im Kasseler Norden rund 1300 Zeitungen gestohlen. Nach und nach tauchten die Zeitungen dann verteilt in Gräben und Straßen wieder auf. Das feuchte Wetter und der Wind taten das Übrige. Dementsprechend übel sah es an manchen Stellen im Kasseler Norden aus.

HNA erstattet Strafanzeige

Viele unserer Zusteller hatten am frühen Mittwochmorgen beim Nachtversand des Verlages angerufen und gemeldet, dass keine Zeitungen an den Abladestellen lägen. Um 4.10 Uhr rief daraufhin der Nachtversand bei der Polizei an und bat darum, nach dem Rechten zu sehen. Mittlerweile hat der Verlag Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Betroffen sind nach Angaben des Verlags mehrere Spediteure mit verschiedenen Fahrtouren und die Vertriebsgesellschaften VTS Kassel Stadt und VTS Hofgeismar. All das spreche gegen eine spontane Aktion. Dafür seien die Mengen zu groß, die gestohlen wurden.

Für die Zusteller bedeutete der Diebstahl, dass sie keine Zeitungen austragen konnten, und dass Sie, liebe Leser, am Morgen nicht wie gewohnt ihre Zeitung im Briefkasten hatten. Dafür möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen und hoffen, dass die Polizei baldmöglichst aufklären kann, wer hinter dem Diebstahl steckt.

Wie der Verlag mitteilte, haben in dieser Nacht Springer die Abladestellen überprüft. Wir hoffen, dass Sie am Donnerstag ohne Zwischenfälle Ihre Zeitung nach Hause geliefert bekommen haben.

Zeugen gesucht: Wer in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer: 0561/9100 bei der Kasseler Polizei melden.

