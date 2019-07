Neue Vorschrift zu Kunstrasenplätzen: Viel Geld steht in der Region auf dem Spiel

Wo es Kunstrasenplätze gibt, sind Sportler froh: Sie können bei schlechtem Wetter und im Winter trainieren. Doch dem Granulat auf den Plätzen droht das Aus.

Ohne Kunstrasen geht das wegen der schlechten Bodenverhältnisse in der kalten Jahreszeit oft nicht. Doch wie berichtet, will die EU das Granulat, das auf vielen Plätzen als Füllstoff verwendet wird, ab 2022 verbieten. Für einige Kommunen in der Region eine Hiobsbotschaft. In Lohfelden zum Beispiel gibt es drei Kunstrasenplätze. Einer davon wurde erst vor zwei Jahren für 500.000 Euro komplett saniert. „Wenn dieser jetzt wirklich wieder umgerüstet werden muss, ist das meiner Meinung nach nicht zumutbar“, sagt Bürgermeister Uwe Jäger.

„Das geht einfach nicht.“ So ein Platz solle eigentlich 15 bis 20 Jahre halten. „Ich erwarte, dass die neue EU-Vorschrift eine Regelung beinhaltet, die es erlaubt, die Plätze so lange weiterzubetreiben, bis dort sowieso wieder etwas gemacht werden muss. Danach dürfen sie eben nicht mehr so hergestellt und müssen umgerüstet werden“, sagt Jäger. „Das ist dann aber auch ok.“

Neben diesem Platz gibt es im Nordhessenstadion noch ein Kleinspielfeld (etwa zehn Jahre alt) und in Vollmarshausen ein Großspielfeld (etwa acht Jahre alt). „Wir können ja ab 2022 nicht all diese funktionierenden Sportplätze sperren, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.“

In Baunatal wurde erst in den Jahren 2014 bis 2016 ordentlich in neue Kunstrasenplätze investiert: Der in Großenritte hat laut Baunatals Pressesprecherin Susanne Bräutigam 930.000 Euro gekostet, der Platz in Rengershausen 830.000 Euro und zwei Kleinspielfelder in Altenbauna und Hertingshausen insgesamt 560.000 Euro. Die Plätze wurden teilweise saniert, teilweise aber auch ganz neu geschaffen. Die Summen beziehen sich jeweils auf den kompletten Platz, das heißt mit Ausstattung wie Toren, Flutlichtanlagen, Zäunen und mehr.

Auch die Niestetaler Fußballer spielen auf einem Kunstrasenplatz, sowohl der TSV Heiligenrode als auch die TSG Sandershausen. 2009 wurde er für 780.000 Euro gebaut. „Wir müssen jetzt irgendwas machen“, sagt Hauptamtsleiterin Heike Pflüger. Was genau, sei noch nicht klar, da das Thema erst kürzlich relevant geworden sei und man sich innerhalb der Gemeinde jetzt erstmal absprechen müsse. „Klar ist, dass nun eine Investition auf uns zukommen wird, die wir so nicht geplant haben.“ Brandneu sei der Platz in Heiligenrode aber nicht mehr und auch an einigen Stellen schon sanierungsbedürftig.

In Vellmar gibt es seit 2004 einen Kunstrasenplatz, der allerdings erst vor zwei Jahren für rund 230.000 Euro saniert wurde. Damit die Investition nicht umsonst war, hofft Bürgermeister Manfred Ludewig auf einen Bestandsschutz der Plätze, die es schon gibt. „Parallel müssen wir jetzt ermitteln, was eine Umrüstung des Platzes kosten würde. Wir sollten auf jeden Fall gewappnet sein.“

Der Sportkreisvorsitzende der Region Kassel und gleichzeitig Vorsitzende des OSC Vellmar, Roland Tölle, geht sogar davon aus, dass die neue EU-Regelung nicht ohne Übergangslösung in Kraft treten wird. „Es wäre ja purer Aktionismus, wenn wir jetzt die vorhandenen und teilweise fast neuen Plätze abreißen würden.“ Sollte es wider Erwarten doch keine Lösung geben, müsse sich die Politik was einfallen lassen. „Die Gemeinden und Vereine können diese Kosten auf keinen Fall stemmen.“